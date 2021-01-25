新华社日内瓦1月24日电（记者 凌馨）总部位于日内瓦的世界经济论坛将于25日至29日以线上方式举行“达沃斯议程”对话会。世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布24日在线上举行的欢迎仪式上呼吁各方重建信任，加强全球合作。

施瓦布说，2021年是关键的一年，是对未来至关重要的一年，“我们有机会通过疫苗走出新冠危机最困难的时期，同时我们需要使经济和社会更具韧性、包容性和可持续性”。

施瓦布强调，目前的首要任务是重建信任，而重建信任需要加强全球合作，推动全社会共同参与，为更好未来做出贡献。

今年“达沃斯议程”对话会的主题为“把握关键之年，重建各方信任”，全球70多个国家和地区的1500多位政商界和社会组织领导人将围绕五大议题展开讨论，包括构建强韧、可持续和有凝聚力的经济体系，推动负责任的行业转型和增长，改善全球公域治理，利用第四次工业革命技术成果以及推动全球和区域合作。

施瓦布强调，设计公平的经济和社会制度，关键是要照顾到因疫情遭受生计损失的人群。只有创造更多、更优质的工作机会，才能建立更具包容性的社会。同时，必须建立新的、公平的、考虑到21世纪需要的多边体系。

瑞士联邦主席居伊·帕姆兰也在欢迎仪式上代表东道国发表特别致辞。他说，我们需要把眼光放长远，为后疫情时期做好准备，思考那些人类即将面临的、与疫情没有直接关系的重大挑战。“达沃斯议程”将讨论其中一些关键问题，如打造可持续的全球经济、加强全球合作、利用数字机遇等。

(责编：艾雯、燕勐)