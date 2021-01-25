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中东多国加紧疫苗接种及采购工作

2021年01月25日14:15 | 来源：新华社
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新华社安卡拉1月24日电 综合新华社驻中东地区记者报道：截至24日，中东地区多国开始接种或订购新冠疫苗，疫苗接种将大规模展开。一些国家为防疫情扩散，继续采取关闭入境空港、口岸和禁航等严控措施。

土耳其卫生部24日表示，当天对148425人进行新冠病毒检测，其中5277人检测结果为阳性。至此，土累计新冠感染病例达2429605例；新增死亡病例140例，累计死亡25073例。

土卫生部长科贾在社交平台上表示，650万剂新冠疫苗定于25日早晨运抵土耳其，其疫苗接种计划将继续推进。据土卫生部消息，截至24日中午，土已有近124万人接种中国科兴公司的新冠疫苗。

以色列卫生部24日公布的数据显示，当天新增确诊病例3155例，累计确诊596733例；新增死亡66例，累计死亡4392例。自2020年12月20日启动新冠疫苗接种工作以来，以境内已累计逾255万人接种。

以色列总理办公室24日发表声明说，内阁当天决定自25日午夜起至31日暂停国际航班进出，并关闭主要入境空港——本-古里安国际机场，以防变异新冠病毒输入。在此期间，仅允许执行货运、紧急医疗、消防等特定任务的入境航班降落，但禁止机上人员入境；除紧急医疗、法律诉讼、人道主义等特定目的外，禁止人员离境，离境人员需经卫生部和交通运输部审批。

伊朗卫生部24日报告新增确诊病例5945例，累计确诊1372977例；新增死亡89例，累计死亡57383例。

伊朗卫生部说，预计2月将开始安排分批接种经批准的进口新冠疫苗，尔后将接收世界卫生组织主导的新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）筹措的1680万剂疫苗，自6月起使用伊朗自主研发的新冠疫苗。伊朗民航组织当天宣布，继续暂停往返英国的航班至2月18日。

黎巴嫩卫生部24日说，新增确诊病例3010例，累计确诊279597例；新增死亡50例，累计死亡2320例。迄今黎巴嫩共订购600万剂新冠疫苗，预计2月中旬开始运抵。

阿曼24日报告新增确诊病例558例，累计确诊133044例，累计死亡1521例。阿曼疫情防控全国最高委员会24日表示，为防变异新冠病毒输入，决定将关闭全国陆地口岸的截止时间延长一周，至2月1日18时。

卡塔尔卫生部24日宣布，新增确诊病例247例，累计确诊149019例，累计死亡248例。卡内政部24日说，警方当天抓扣了174名在公共场所未戴口罩者。（执笔记者：郑思远；参与记者：尚昊、苏小坡、夏晨、王峰、陈斌杰、刘宗亚、王尚、涂一帆、张淼、冀泽、黄灵、王薇、熊思浩、杨元勇、潘晓菁、马意翀、李碧念、吴丹妮）

(责编：艾雯、燕勐)

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