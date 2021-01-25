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瑞典关闭与挪威边境严防变异新冠病毒

2021年01月25日11:03 | 来源：新华社
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　　新华社斯德哥尔摩1月24日电 （记者和苗）瑞典内政大臣米卡埃尔·丹贝里24日宣布关闭瑞典与挪威边境，严防英国发现的变异新冠病毒进一步扩散到瑞典。

　　丹贝里在当天下午召开的新闻发布会上表示，边境关闭措施将从24日午夜起实施，持续到2月14日，但跨境货运工作者不受限制。此外，对英国和丹麦旅客的入境禁令也将延长到2月14日。

　　丹贝里说，近期去过挪威的瑞典公民，要严格按照瑞典公共卫生局建议，自觉隔离7天并尽快接受核酸检测。瑞典外交部24日发布公告，建议民众取消非必要的赴挪威行程。

　　据瑞典媒体报道，挪威一地区此前检测出19人感染英国发现的变异新冠病毒，而当地约70%的居民在挪威首都奥斯陆上班。奥斯陆近日实行严格防疫限制措施，大量商业设施关闭。丹贝里表示，这可能导致大批挪威人涌入瑞典境内，因此必须做好防范。

　　瑞典公共卫生局最新统计数据显示，瑞典21个省中已有19个省报告了感染英国发现的变异新冠病毒的病例。截至22日，瑞典累计报告确诊病例547166例，累计死亡11005例。

(责编：于洋、燕勐)

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