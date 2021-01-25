■ 王俊岭

1月25日，中国国家主席习近平在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。

4年前，习近平主席出席世界经济论坛2017年年会开幕式并发表主旨演讲，强调要坚定不移推进经济全球化，牢固树立人类命运共同体意识。当前，新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，世界经济深度衰退，全球性挑战层出不穷，人类再次站在何去何从的十字路口。

“达沃斯议程”对话会以“把握关键之年，重建各方信任”为主题，分析新冠肺炎疫情下全球面临的多重挑战，寻求合作抗疫和经济复苏良方，对话会上的中国声音备受各方期待。本报今起推出系列评论“世界经济·中国方案”，敬请垂注。

应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，中国国家主席习近平今天在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。这是2017年1月以来，世界经济论坛再次迎来最权威的“中国声音”。

国际社会对这次特别致辞高度关注、热切期待，与当前世界经济形势息息相关。一方面，全球性挑战层出不穷。新冠肺炎疫情仍在全球扩散蔓延，世界经济深度衰退，人类再次站在何去何从的十字路口。另一方面，面对百年变局、世纪疫情，中国科学统筹疫情防控和经济社会发展，不仅在抗疫斗争中取得重大战略成果，而且率先开始复工复产、率先实现经济增长由负转正，成为世界经济“冬天里的一把火”。

对全球各地千千万万的经济主体而言，生意怎么做、日子怎么过，是最实际的问题。面对发展过程中的“逆风”与“回头浪”，中国道路、中国理论、中国制度、中国文化究竟有哪些借鉴价值，需要靠事实说话。

全年经济逆势增长2.3%、国内生产总值（GDP）首次突破100万亿元大关、全年城镇新增就业1186万人、粮食总产量66949万吨、“十三五”圆满收官……2020年中国经济的“成绩单”，让人眼前一亮。毕竟，在这样一个极不平凡的年份取得如此成绩，来之不易、成之惟艰。

如果把时间再拉长一些，便更能体会中国发展的成就与中国经验的价值。国家统计局数据显示，从2000年至2020年，20年内，中国经济总量规模扩大至10倍。按照目前测算的年平均汇率折算，2020年中国国内生产总值达到14.7万亿美元左右，稳居世界第二，占世界经济的比重有望达到17%左右。

数量有了，质量如何？从“嫦娥五号”成功登月并采样返回，到500米口径球面射电望远镜面向世界开放；从制造业增加值预计连续11年居世界第一位，再到居民人均收入比2010年翻一番……中国经济高质量发展的注脚，越来越多。

过去4年间，习近平主席在很多场合都同世界分享了对中国经济乃至世界经济发展的深刻思考。“有问题不可怕，可怕的是不敢直面问题，找不到解决问题的思路”“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘”“我们应该坚持以开放求发展，深化交流合作，坚持‘拉手’而不是‘松手’，坚持‘拆墙’而不是‘筑墙’”“不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进”……

中国的发展离不开世界，世界的发展也离不开中国。这一次的特别致辞，必将为世界经济复苏带来新的愿景、注入新的正能量！

（作者为本报评论员）

(责编：刘叶婷、燕勐)