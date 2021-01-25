美国新冠确诊病例超2510万 2020年平均每天增加约6.7万确诊病例
2021年01月25日08:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿1月24日电（记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月24日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊25109148例，死亡418982例。过去24小时，美国新增确诊146335例，新增死亡2075例。
美国有线电视新闻网报道说，美国的新冠确诊病例从1例增长到2500万例仅用了一年多一点的时间。自2020年1月21日以来，美国平均每天增加的确诊病例约67934例。
布朗大学公共卫生学院院长阿希什·杰哈表示，虽然近日美国疫情病例增长曲线稍有下降趋势，但是美国“仍处于很高的感染水平”。
美国疾控中心22日发布数据显示，美国至少已有22个州检测出英国发现的新冠病毒变异株。美国疾控中心警告说，这种新冠病毒变异株更容易传播，随着这种变异毒株传播，今年年初美国的病例或将“快速增长”。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示，新冠病毒变异株“将更具危害性”。
(责编：张信凤、常红)
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