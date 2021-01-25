本报驻巴西记者 张远南

中国汽车制造商比亚迪日前获得哥伦比亚首都波哥大的两笔新订单，共计1002辆电动公交车。此前，比亚迪制造的120辆电动公交车已在波哥大投入使用（见上图，比亚迪公司供图），另有350辆计划于今年第一季度投入运营。至此，比亚迪在波哥大收到的订单累计已近1500辆。

据悉，这批比亚迪电动汽车交付使用后，将陆续投放至波哥大5个地区的34条公交线路运营，为沿线民众提供绿色出行服务，可有效改善当地空气质量。

比亚迪还将与哥伦比亚大巴制造商展开合作，对这批电动公交车车身部分进行组装。波哥大市公交管理局负责人玛丽亚·奥尔蒂斯表示，电动公交车车身在哥伦比亚进行组装，有利于带动当地工业发展，为社区创造就业岗位，“不仅提升运输服务质量、减少碳排放以改善环境，也为国家经济发展作出积极贡献”。

据介绍，此前投运的比亚迪电动公交车包括12米长和9米长两款车型，载客量分别为80人和50人，单次充电续航超过300公里，能充分满足每日运营需求。电动公交车内部还配备驾驶区域安全防护隔离设施、安全摄像头、智能公交系统等。同时，车载电视、无线网络、手机充电接口以及残疾人辅助系统等配置也提升了乘坐体验。

参与电动公交车采购的哥伦比亚可再生能源企业塞尔西亚公司总裁里卡多说：“波哥大积极引进电动公交车，为众多寻求建设零排放公交系统的城市提供了参考，波哥大市民将体验到电动公交车的独特魅力。”比亚迪拉美区域总监张春相表示，希望拉中合作进一步促进拉美地区绿色交通快速发展。

目前，比亚迪新能源汽车已进入智利、厄瓜多尔、巴西、哥斯达黎加、哥伦比亚、乌拉圭和阿根廷等拉美国家。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)