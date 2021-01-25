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持续推进性别平等国家战略

德国拟立法规定上市企业女性高管比例

本报驻德国记者  李  强
2021年01月25日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　德国联邦内阁会议日前通过法律草案，对德国企业管理层中的女性比例提出强制要求：从2022年起，一定规模的德国上市企业，如董事会成员超过3人，必须有至少一名女性董事；在联邦政府参股的企业中，董事会成员如超过2名，就必须有一名女性董事。

　　上述新规是德国“性别平等国家战略”的最新进展，该草案将提交联邦议会审议。2020年7月，德国联邦政府批准了首个“性别平等国家战略”，要求联邦政府在制定任何法律条例和资助计划时都应坚持性别平等。该战略提出，要实现性别平等目标必须应对3个挑战：第一，男女收入平等，承担起“同等的抚育、家务与护理”责任；第二，男女平等参与政治、经济、文化与科学领域活动；第三，联邦政府应在所有政治领域实现性别平等。为此，德国联邦政府提出同工同酬、分工平等、消除刻板印象、在政治经济文化等领域的机会均等等九大战略目标，制订67项具体落实措施，包括要求小学提供全托服务，加强对女性创业者、企业家及学者的支持等。

　　目前，德国男女收入差距仍较为悬殊。根据德国联邦统计局最新数据，2019年德国女性的平均收入比男性低19％，高于欧盟男女收入差距15%的平均水平。由于女性普遍需要承担照顾孩子、料理家务等事务，职业生涯普遍被迫中断，养老金大幅缩水。据了解，德国工资性别差距导致养老金差距最大可超过50％。

　　瑞典—德国奥尔布莱特基金会2020年9月发布的一份报告也显示，德国主要股票指数DAX指数包括的30家大型上市公司中，女性高管比例仅为12.8%，是2017年以来的最低水平，大幅落后于美国、英国、法国等欧美主要经济体。报告还显示，没有女性担任董事的DAX指数公司从2019年的6家增加到目前的11家。

　　推进经济领域的性别平等是德国政府近年来的工作重点。2015年，德国通过法案，规定拥有超过2000名员工的大型上市公司监事会必须有30％的女性成员。2017年，德国联邦议院通过工资透明法案，规定在雇员超过200人的企业中，女性员工有权知晓从事类似工作的男性员工的薪酬水平；雇员超过500人的企业必须引入评估程序，推动保障同工同酬。

　　（本报柏林1月24日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月25日 17 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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