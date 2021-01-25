本报驻西班牙记者 姜 波

西班牙工业、贸易和旅游部日前发布最新报告称，西班牙进出口贸易正在加速恢复，去年11月出口额已接近2019年同期水平，进口额同比差距也在不断缩小。2020年1—11月，西班牙贸易逆差同比减少58.7%。西班牙政府表示，目前各项经济指标显示，西班牙经济正在持续恢复。

西班牙财政责任独立管理局日前预测，继2020年第三季度国内生产总值实现16.4%的大幅环比增长后，2020年第四季度西班牙经济将维持增长态势，环比增长1.7%。国际货币基金组织此前发布的《世界经济展望报告》预计，西班牙经济2021年将增长7.2%，增幅居发达经济体前列。

2020年，西班牙政府出台了一系列举措，为受疫情影响的企业纾困。2020年年底出台的新一轮援助计划重点减轻企业在流动性和偿付能力等方面的压力，包括将企业申请政府担保信贷的截止时间延长至2021年6月底，最长贷款期限由5年增加至8年，延长还款宽限期等。西班牙政府还宣布投入42.2亿欧元，通过减免租金、增加流动性贷款、允许延迟交税和社保等举措重点支持受疫情冲击较为严重的旅游业和餐饮业。

在劳工领域，政府推出了“临时雇员变更计划”，允许部分企业让员工暂时休假或减少工时，但不得解雇员工。通过欧盟“紧急状态下减轻失业风险援助计划”，西班牙政府目前已获得总额为100亿欧元的贷款，用于补贴“临时雇员变更计划”，将该计划延长至今年5月底。

根据欧盟“恢复基金”方案，西班牙将在未来几年内获得包括拨款和低息贷款在内的1400亿欧元援助资金，首批援助款预计今年到位。西班牙计划2021—2023年间在改善基础设施、促进创新和就业、加强教育和职业培训等十大领域扩大公共投资，其中在绿色经济和数字经济领域的投入分别达到预算资金总额的37%和33%。西班牙政府预测，如果欧盟援助资金及时到位，将为西班牙2021年经济带来2.6%的额外增长。

西班牙经济恢复和发展仍然面临诸多挑战。首先，新一轮疫情正在蔓延，将对经济复苏造成影响。西班牙央行近期预测，根据疫苗接种速度的不同，2021年经济增速将在4.2%至8.6%间波动。其次，西班牙劳工市场短期内仍存在较大压力。据统计，2020年西班牙新增失业人口超过72万人。西班牙央行认为，一些受疫情影响严重的工作岗位短期内难以复工，同时“临时雇员变更计划”即将结束，届时失业率或将触及高点，到2022年才会开始下降。

（本报马德里1月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 17 版）

(责编：胡永秋、牛镛)