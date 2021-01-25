本报驻巴西记者 李晓骁

巴西圣保罗居民里萨·席尔瓦因患基础病需要定期到医院复查。疫情防控期间，席尔瓦通过一款名为“健康连接”的手机应用程序，足不出户就可实现远程问诊。2020年，约200万巴西民众通过该平台进行了健康咨询。

“健康连接”是巴西一家专注于远程医疗的初创企业开发的应用程序。“去年7月，公司新一轮融资筹集了4000万雷亚尔（1美元约合5.5雷亚尔）。”公司执行董事吉耶尔莫·维泽特说，得益于此，公司扩大了医疗和技术人员队伍，业务量呈指数级增长。

新技术催生的创业公司在巴西展现出巨大活力。巴西创业和创新科技平台Distrito的数据显示，2020年巴西初创企业共筹集资金186亿雷亚尔，同比增长17%，创历史新高。一项联合调查显示，2020年巴西初创企业的投资者数量同比增长64%。投资基金经理雷纳托·瓦伦特表示，数字化业务的发展让投资者重拾信心。

分析认为，利率下调和对政府政策的积极预期，刺激了巴西在初创领域的投资增长。为缓解疫情对经济的冲击，2020年巴西中央银行连续5次降息，将基准利率降至2%，创1999年以来新低。巴西初创企业平台Jupter总裁布鲁诺·德克表示，较低的银行利率降低了融资成本，刺激了投资者进行风险投资的意愿。

2020年10月，巴西总统府向国会提交《初创企业法律框架》法案，旨在鼓励创业公司发展。根据该法案，政府将大幅缩减对初创公司的行政审批程序，为初创公司营造更有利环境。例如，净资产不超过7800万雷亚尔、股东不超过30名的初创公司，无需登报公布资产负债表，只需在线公布即可；天使投资人不能利用资本成为初创公司的合伙人，没有初创公司的管理权限；初创企业员工有权获得公司的股票期权，员工权益不受公司债务影响……目前，《初创企业法律框架》已获得众议院通过，提交至参议院审议。公司法专业律师阿曼达·卡罗琳指出，该法案考虑到了投资者、初创企业和员工利益，一旦施行将吸引更多投资者。

风险投资人佩德罗·梅泽尔说：“疫情防控时期，人们更加意识到数字化转型的重要性。今年初创领域的投资前景依然乐观。”他认为，初创企业的加速成长有望推动形成企业创新的良性循环。

（本报里约热内卢1月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 17 版）

(责编：胡永秋、牛镛)