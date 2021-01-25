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加快线上融合 推动转型发展

欧洲图书行业努力促进复苏（国际视点）

本报驻法国记者  刘玲玲
2021年01月25日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　在疫情冲击下，欧洲不少实体书店面临营业额大幅下滑、资金链濒临断裂等困难。对此，多国实体书店积极展开自救、探索复合型发展，一些实体书店业绩开始复苏。

　　

　　法国书店工会日前发布公告称，2020年法国图书销量已恢复至疫情前的96.7%，好于此前预计的下降15%至25%。英国书商协会近日发布的数据显示，去年共有超过50家新的实体书店在英国和爱尔兰开张营业，且2020年英国独立书店数量达到近年峰值。此外，在德国和奥地利，2020年图书销量已分别恢复至疫情前的97.7％和95.6％。分析认为，实体书店加速“触网”和转型，线上图书销售逆势增长，整体推动了图书行业的复苏。

　　图书销售加速转向线上

　　欧洲出版商联合会的统计数据显示，疫情防控期间，线上图书销量激增。去年4月，法国许多电商平台的图书销售额同比增长了1到2倍，意大利同期网上图书销售额首次超过了实体书店销售额，英国WH Smith书店销售额同比下降了85%，但线上销售额却上升了400%。

　　法国图书资讯和评论网站“图书时事”刊文指出，实体书店对空间依存度高，且注重店内的图书挑选和阅读体验，但在疫情影响下，客流量大幅减少甚至闭门歇业。越来越多消费者更加倾向于在线上购买图书。

　　去年夏季，在欧洲多国“解封”政策的推动下，实体书店销售一度呈现回暖迹象。据德国书业协会的数据，去年随着书店重新开放，书店销售逐渐复苏，尤其是童书在去年前6个月的销售额同比增长了3.6%。法国文化部的数据显示，去年5月份法国“封城”结束后第一周，人们便积极前往书店购书，法国书店营业额较前一周增长了233%，6至7月份营业额持续增长，同比分别增长22%和13%。在英国第一次“封城”期间，英国最大连锁书店“水石书店”为民众提供线上购书及图书配送服务，该书店在“封城”后第一周的线上销量同比增长了400%。

　　随着去年冬季欧洲多国疫情反弹，实体书店再度面临冲击。此外，近年来，实体书店还面临着线上书店和亚马逊等电商巨头的激烈竞争。在多重压力下，部分实体书店步履维艰。值得注意的是，经营结构相对单一的独立书店受到的冲击更为严重，面临更大生存压力。独立书店往往由个人或独资企业经营，承受着来自连锁书店及电商平台的双重竞争，同时商业化和产业化管理经验的缺乏也使其竞争力较弱。

　　书店纷纷采取自救措施

　　面对多重挑战，许多实体书店通过开展线上业务、利用社交网络保持与读者互动、联合其他书店展开合作等方式进行自救，并取得了积极效果。

　　在法国，“预定+取货”的销售模式在第一次“封城”期间仅有400家书店参与，而在第二轮“封城”期间扩大到1400家。也有书店提供“网上订购+付费送货上门”服务，并推出优惠活动。意大利多家独立书店和出版人还于去年8月联合推出了Bookdealer电子售书平台，超过400家独立书店第一次使用线上销售方式，上线后首月日均订单达120个，缓解了部分书店的运营压力。

　　除进一步完善购书网站外，一些实体书店也充分使用社交网络，积极与读者保持互动、宣传新书，并提供线上直接订购服务。例如，主营童书业务的英格兰东雷特福德书店通过社交平台进行直播，为读者朗读故事。该书店还提供电话推荐图书的服务，让读者居家就可以向店员线上咨询问题。

　　实体书店在自救的同时，也联合起来“抱团”应对危机。例如，疫情期间，为独立书店服务的网络销售网站Bookshop.org上线，为许多没有电子商务平台的独立书店提供了机会。还有一些知名老书店向社会发起求助：巴黎塞纳河畔的莎士比亚书店在线上发出求助信，世界各地读者纷纷通过网络购书予以支持，每天在线订单较疫情前增长数十倍。

　　一些实体书店利用新年假期展开促销，并提供精美包装。记者注意到，在莎士比亚书店购买书籍，不仅每购买一本书都可以获得一个莎翁头像的印章，还可以要求店员进行精心包装，作为送给家人或朋友的特别礼物。根据法国书店工会的数据，去年图书销量在圣诞节前夕迎来高峰，12月销量同比2019年增长35%。

　　复合经营或成未来趋势

　　分析认为，突如其来的疫情改变了部分读者的消费习惯、衍生出新的消费需求，面对这一新的形势，实体书店应加快转变经营方式，寻求复合型发展，为读者提供更多样化的服务。

　　“实体书店面临的不仅有危机，也有转机。毫无疑问，未来线上线下融合将是主要趋势，实体书店加快数字化转型势在必行。”Librest网络购书平台的创始人之一、在巴黎经营着两家书店的连内·奥珀蒂认为。

　　一些国家实体书店销售网站普及率还有待提高。以法国为例，虽然85％的小型企业拥有网站，但只有26％的企业在线销售商品。这一现象在独立书店尤为突出。法国政府此前已宣布投入3.85亿欧元，帮助中小企业拓展电商业务，推动线上转型进程。

　　此外，不少实体书店在疫情冲击下暴露出经营短板，需广泛探索复合型经营模式，赋予书店更丰富的形式和内涵。去年11月，意大利菲尔特瑞奈利集团在米兰皮埃蒙特广场的新书店开始营业。新书店将书籍与创新技术、电子商务平台相结合，为消费者提供多样且有现代感的体验。除书籍销售区外，书店还针对不同用途设计了不同的空间：视频虚拟游戏体验区、儿童影音空间、咖啡厅、自助餐厅等。此外，书店还专门开辟了多功能厅，用于举行文学演讲、读者见面会以及培训课程等。

　　奥珀蒂指出，目前大部分中小型书店主要依赖图书这一主营品种，缺少其他收入来源，抗风险能力较差。在她看来，疫情仍在全球蔓延，政府在补贴之外还需对实体书店提供更多政策扶持，用于复合型书店的硬件建设，提供文创、读书会等多样化服务。

　　业内人士认为，面临挑战，实体书店加快了转型升级的脚步，但这不意味着线上销售能完全替代实体书店。“书店在推销图书、增强读者黏性方面发挥着关键作用，而且一些体验是线上无法带来的。”法国独立书店联合会秘书长纪尧姆·于松表示，实体书店可通过探索线上形式拓展读者群体，同时优化线下空间提供更加个性化的服务，二者相互补充。在不断调整和改善过程中，未来实体书店可能会向着“少而精”的方向发展，书店经营能力和抗风险能力将进一步提升。

　　（本报巴黎1月24日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月25日 17 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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