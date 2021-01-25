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约翰斯·霍普金斯大学：美国累计新冠确诊病例超2500万例

2021年01月25日01:55 | 来源：新华网
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　　新华社纽约1月24日电 美国约翰斯·霍普金斯大学24日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过2500万例。

　　截至美国东部时间24日10时22分（北京时间23时22分），美国累计确诊病例25003695例，累计死亡病例417538例。美国是全球累计确诊病例数和累计死亡病例数最多的国家。

　　目前，美国累计确诊病例最多的州是加利福尼亚州，为3147735例；其次是得克萨斯州，为2243009例。佛罗里达州累计确诊病例超过163万例，纽约州超过132万例，伊利诺伊州超过109万例。

　　2020年11月3日以来，美国单日新增确诊病例连续保持在10万例以上。美国累计确诊病例于2020年11月9日超过1000万例，同年12月8日超过1500万例，今年1月1日超过2000万例，从1000万例增至1500万例用时29天，从1500万例增至2000万例用时24天，从2000万例增至2500万例用时23天。

　　这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的美国各地区数据。

(责编：曹昆)

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