王淑霞

欧美同学会百年会所院内有两棵黄金树，据记载是詹天佑、周诒春等创始人所植。虽然历经风雨沧桑，但如今的黄金树依然枝挺叶阔、生机勃勃。树木参天，在于根系。探寻欧美同学会不断发展的时代密钥，始终坚持党的领导，不断加强组织建设当为关键中的关键。

党和国家高度重视组织建设有了总遵循

组织建设是事关欧美同学会事业发展的基础性工作，党和国家始终高度重视。以欧美同学会成立百年为契机，有几个关键的时间点尤为引人关注：

——2013年10月，习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上发表重要讲话时强调，“要关心欧美同学会工作，加强组织建设，健全工作机构，配强工作力量，为他们开展工作创造条件”。

——2015年5月，“留学人员组织建设”首次写入党内法规《中国共产党统一战线工作条例（试行）》。2020年12月21日，中共中央发布修订后的《中国共产党统一战线工作条例》，再次对相关内容进行了明确。

——2016年8月，中共中央办公厅印发《关于加强欧美同学会（留学人员联谊会）建设的意见》，对欧美同学会的工作提出了全面明确的要求。

习近平总书记的重要讲话及党中央一系列重大举措，对欧美同学会在性质定位、组织体系、工作机制、作用发挥和保障措施等方面作出了系统部署，在欧美同学会百余年的历史上具有重大意义。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会第七届理事会会长陈竺对欧美同学会的组织建设十分重视。“加强组织建设”成为欧美同学会第七届理事会历次会议上的高频词汇。

在2019年1月召开的欧美同学会第七届常务理事会第五次会议上，陈竺强调，欧美同学会要以做好总会和分会换届工作为契机，继续推进运行机制更加科学，继续推进组织体系更加健全，继续推进作用发挥更加充分，以时不我待的奋斗精神，努力开创新时代留学人员事业新局面。

欧美同学会新一届党组成立以来，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以及《关于加强欧美同学会（留学人员联谊会）建设的意见》中关于组织建设的要求，以政治建设为首要任务确保组织建设正确方向，以健全组织体系为重点提升全国性组织整体效能，以做好会员工作为基础提高组织吸引力凝聚力，地方组织、国别分会、委员会和团体会员等各级各类组织建设加快推进。

欧美同学会留苏分会第七届理事会第一次会议在京召开

“欧美同学会的组织建设要以增强政治性、先进性、群众性为主线。”“实现中华民族伟大复兴的中国梦，留学人员是一支重要力量，欧美同学会比历史上任何时期都更需要把留学人员组织起来，让留学人员群体的作用充分释放出来。”“欧美同学会是党领导的留学人员组织，为当好党联系广大留学人员的桥梁纽带、党和政府做好留学人员工作的助手、成为留学人员之家，必须深入推进组织建设，提供更加坚强的组织保障。”这样的全局意识和责任意识，早已在欧美同学会成为共识，并贯穿到事业发展的各项谋划中。

国别分会换届组织架构迎来新变革

国别分会换届工作是欧美同学会的一件大事、要事，也是欧美同学会加强组织建设、发挥群体优势作用的题中应有之义。

如何才能把对欧美同学会工作有突出贡献的人选出来？2018年5月底，欧美同学会下发《关于印发<欧美同学会（中国留学人员联谊会）分会换届总体方案>的通知》，明确了分会换届工作总体要求，成立了换届工作领导小组和工作小组，确定了换届原则、理事名额、提名推荐条件和换届工作方法步骤，对做好分会换届工作提出具体要求。

经过1年多的筹备，2020年1月11日至21日，欧美同学会留英、留苏、北欧、东南亚和南亚、留意、德奥、拉美、瑞士、澳新、朝韩、留加、留美、留日、中东欧、法比等15个国别分会先后在北京召开新一届理事会第一次会议。以新一届理事会会议的召开为起点，国别分会的组织覆盖面由原来主要面向在京的留学人员调整为面向全国，分会班子成员的代表性和先进性得到大幅提高。这一组织体系的重大变革，成为分会建设新的坐标，为分会发展掀开了历史性一页。

国别分会新一届理事会在广大学长中引发热议。参会学长纷纷表示，“新一届理事会的召开充分贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于留学人员工作的重要指示精神，政治站位高，对欧美同学会未来的发展意义重大”“来自全国各地的学长汇聚一堂，畅谈留学初心，共话报国使命，迸发着创新创造的活力，洋溢着‘家’的温暖”。

欧美同学会留美分会第七届理事会第一次会议在京召开

地方组织建设硕果累累省级组织覆盖率达94%

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官决胜之年。11月5日，欧美同学会召开地方组织建设现场会。各省（区、市）、新疆生产建设兵团、副省级城市欧美同学会负责同志，地方统战部相关部门负责同志，江苏省、南京市以及各设区市、部分高校欧美同学会代表共计100余人齐聚江苏南京，凝聚共识、交流经验，共同为推动欧美同学会的组织建设献计献策。

据介绍，全国省（区、市）、新疆生产建设兵团和副省级城市欧美同学会数量从2016年34家增加到45家，省级组织覆盖率达到了94%，副省级城市为100%，省会城市达到了80%。有的地方已实现地市一级组织全覆盖，有的城市已实现区一级组织全覆盖。截至目前，市（地、州、盟）已成立组织近100家，县（市、区、旗）成立组织80余家。

此外，团体会员发展有新成果。在国务院国资委党委和中科院党委的大力支持下，总会发展了中央企业欧美同学会和中科院留学人员联谊会两家团体会员。各地方组织积极推动留学人员集中的省内高校、科研院所、高新技术开发区、大型企业等建立留学人员组织，有的地方已经实现了省内本科高校组织全覆盖，所联系的留学人员的层次、领域和范围得到大大拓展。

组织有活力，会员有动力。近4年来，会员数量和质量呈现双提高态势。代表人士队伍建设成效明显，个人会员总数翻了一番，突破22万人。

近年来，欧美同学会强化留学人员思想政治引领，持续开展“知国情、话自信”活动；积极打造各类留学人员创新创业创造平台，服务国家创新驱动发展战略，助推地方经济转型升级和高质量发展；聚焦脱贫攻坚战，助力全面建成小康社会；发挥群体智力优势，组织各领域海归建言献策；持续做好民间外交，讲好中国故事和留学人员故事。这一系列工作的开展和成绩的取得，均得益于组织建设的持续推进和不断完善。

2021年1月21日，欧美同学会召开第一次全国会员代表大会，坚持围绕中心、服务大局总要求，充分发挥“留学报国人才库”“建言献策智囊团”“民间外交生力军”的作用，持续深入推进组织建设，这个面向海内外广大留学人员的组织必将更加有凝聚力、组织力、影响力，在新征程上为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起更广泛留学人员的群体力量。

(责编：于洋、常红)