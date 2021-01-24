新华社日内瓦1月24日电 （记者凌馨）世界经济论坛定于25日至29日以线上方式举行“达沃斯议程”对话会。全球70多个国家和地区的1500多位政商界和社会组织领导人将围绕“把握关键之年，重建各方信任”这一主题深入交流，探讨如何应对新冠疫情下全球面临的经济、环境、社会、技术等挑战，寻求合作抗疫和推动经济复苏的方案。

重建信任是关键

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布认为，2021年是重建信任的关键之年。他强调，世界正处在重要的十字路口。新冠疫情给全世界带来严重冲击，破坏了国际社会在应对失业、贫困和气候变化等问题上的努力。各国领导人必须齐心协力，采取积极、果断和包容性的有效行动。

此次疫情不仅引发了一场公共卫生危机，目前已夺去200多万人的生命，同时也在经济、社会、科技等诸多领域提出新挑战。世界银行警告说，疫情在2020年已造成全球经济衰退，未来还可能带来长期创伤，令全球经济走向“令人失望的十年”。国际劳工组织表示，疫情给全球劳动力市场带来危机，使全球劳动者收入大幅下降。2020年第二季度，全球工作时长锐减，相当于减少了4.95亿个工作岗位。联合国开发计划署的报告也显示，疫情蔓延冲击全球减贫事业，2020年全球贫困人口出现多年来首次增长，或有近1亿人重新陷入极端贫困。

世界经济论坛日前发布的《2021年全球风险报告》警告说，疫情加剧了贫富差距和社会分化，拉大了长期存在的健康、经济和数字鸿沟，并可能在未来5至10年内加剧地缘政治紧张局势。

新冠疫情是一场真正的全球性危机，需要全球共同应对。施瓦布认为，应对危机需要信任，信任是面向未来、构建未来新世界的基础。他强调，后疫情时代的世界秩序必须由各国共同参与塑造，不仅需要政治家参与，还需要企业界支持，尤其需要听取年青一代的声音。

呼唤系统性方案

施瓦布此前接受新华社记者专访时说，新冠危机不只是周期性危机，还是系统性危机，因此需要系统性解决方案。“达沃斯议程”对话会将为后疫情时代建立新的经济和社会体系提供各方意见。

据主办方介绍，在为期5天的对话会中，包括国家元首、政府首脑以及国际组织负责人在内的1500多名与会者，将围绕五大议题展开讨论，包括构建强韧、可持续和有凝聚力的经济体系，推动负责任的行业转型和增长，改善全球公域治理，利用第四次工业革命技术成果，以及推动全球和区域合作。

世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪在接受新华社记者专访时强调，疫后经济复苏不能简单回归传统增长方式，包容性和可持续性应成为新增长方式的核心。

施瓦布也表示，疫情过后，经济体系必须加强凝聚力，避免产生更多不平等的状况。同时，在经济复苏过程中，尤其需要保护中小企业的利益。

中国带来希望

施瓦布此前曾指出，在应对疫情和推动经济复苏方面，中国发挥着非常重要的作用，给世界带来了希望。

在新冠疫苗公平分配问题引发国际社会广泛关注之际，中国疫苗的全球公共产品属性日益凸显，为实现疫苗在发展中国家的可及可负担做出贡献。中国成为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，为世界经济复苏注入动力。

在寻求合作抗疫和推动经济复苏的过程中，在构建后疫情时代的经济和社会体系方面，中国的参与不可或缺。在本次“达沃斯议程”对话会上，各方期待中国贡献良方。

(责编：于洋、刘叶婷)