新华社德黑兰1月23日电 综合新华社驻中东地区记者报道：截至23日，中东地区累计报告约800万例新冠确诊病例。一些国家疫情趋缓，但也有国家防疫形势依然严峻。

伊朗卫生部23日报告新增确诊病例6207例，累计确诊1367032例；新增死亡病例69例，累计死亡57294例。根据疫情风险从高到低划分，目前伊朗分别有18个、154个、276个橙色、黄色和蓝色风险城市。伊卫生部表示，该国再次实现红色风险城市“清零”，但近期民众出行增加，部分地区防疫有所松懈，疫情走向仍令人担忧。

土耳其卫生部23日发布的数据显示，该国一天内新增5856名核酸检测阳性者，累计新冠感染病例达2424328例；新增死亡病例144例，累计死亡24933例。据俄罗斯塔斯社23日报道，土耳其有望生产俄罗斯“卫星V”新冠疫苗，相关技术转让程序已经启动。

以色列卫生部23日报告新增确诊病例4550例，累计确诊593578例；新增死亡病例60例，累计死亡4326例。以卫生部当天表示，目前该国累计已有逾249万人接种了新冠疫苗。

黎巴嫩卫生部23日报告新增确诊病例4176例，累计确诊276587例，累计死亡2270例；过去两周的核酸检测阳性率达21.4%。黎巴嫩拉菲克·哈里里大学医院院长菲拉斯·阿比亚德23日警告说，新冠病毒变异可能是导致确诊病例增加的一个原因，情况令人担忧。为遏制疫情蔓延，黎巴嫩政府目前实行全面封锁和全天戒严措施，但严格的防疫措施已在多地引发抗议。

摩洛哥卫生部23日报告新增确诊病例950例，累计确诊465769例，其中治愈441693例，死亡8128例。摩卫生部22日宣布，下周将正式启动全国新冠疫苗接种工作，将优先为易感人群接种。

巴勒斯坦卫生部23日报告新增确诊病例449例，累计确诊174413例；新增死亡病例14例，累计死亡1951例。巴卫生部当天表示，该国疫情持续趋缓，全国单日新增确诊病例数连续16天在1000例以下，新冠患者治愈率已升至93.3%。

卡塔尔卫生部23日报告新增确诊病例251例，累计确诊148772例，累计死亡248例。卡塔尔卫生大臣库瓦里当天对媒体表示，该国疫情从几周前开始已趋于稳定，但民众仍需保持警惕。（执笔记者：夏晨；参与记者：尚昊、苏小坡、郑思远、王峰、陈斌杰、刘宗亚、王尚、涂一帆、张淼、冀泽、黄灵、王薇、熊思浩、杨元勇、潘晓菁、马意翀、李碧念、吴丹妮）

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