薛鸣华

2020年上半年，在上海江西中路一个工程改造现场，工程人员在拆除外墙附属物时意外地发现了一件 “古董”——一块英文招牌“CHINA REALTY Co. LD”（中国营业公司）。这块白底黑字的招牌设计简洁明快，与建筑结合得十分完美。经仔细核对，这是老上海一家房地产公司的英文招牌，自1922年该建筑建成后一直保留着。90多年来，这里变换了不同门类的营业机构，经历了近百年变迁，最初的那块牌子竟重见天日。亲眼看见曾经在照片里才能看见的原物，勾起无数人对城市过往故事的追忆。

如同一张显示身份的名片，招牌也是店铺的脸面，记录着名字、身份、历史和样貌。它们或是悬挂在迎着街面的位置高高在上，或是摆放在门脸的重要区域加以强调，希望第一时间获得顾客青睐。此外，招牌还能体现当地的文化特色，或静或动、或大或小的招牌与建筑物一起，组合出五彩斑斓的街景。

我喜欢漫步于欧洲的传统街巷，在沉浸于扑面而来的人文气息的同时，欣赏街道上的各种招牌。它们小巧精致、简洁直观、地域特征明显，既有时尚气息又充满历史韵味。其中最吸引我目光的，是那些历史悠久的铁艺招牌，它们历经岁月保持完好，与现代形式的招牌相映成趣，在欧洲临街店铺招牌中独具特色。

欧洲是铁艺招牌的发源地。这些招牌大都制作精良，内容丰富多彩，文字图景相得益彰，成为街道上一道富有艺术魅力的文化风景线。伴随欧洲铁艺艺术的发展，铁艺招牌历经了从遵循古罗马风格体现庄重典雅，到以哥特式宫廷艺术为主流的华丽艳美，再到文艺复兴运动时期，与人性化生活主题相关的艺术装饰，招牌的内容不断改变发展。从17、18世纪开始，铁艺逐渐追求线条的变化与流动之美，依据自然风貌加入大量植物纹样，与此同时，铁艺招牌开始趋向于强调华美艳丽的装饰造型。

相较于欧洲店铺招牌的浓郁文艺气息，日本东京的店铺招牌则更为时尚。在东京表参道、银座、涩谷这样的商业街区，店铺招牌琳琅满目、形式多样，营造出活力非凡的商业氛围。但在古城京都，招牌的风格就截然不同了：为更好地保护古都历史风貌，京都对其21片区域的户外广告，包括店铺招牌的体量、形式和色彩都进行了严格规定，任何牌匾标识均要按照古都特有的色彩、风格进行规划设计，即使是星巴克、肯德基等全球连锁品牌的牌匾也不例外。

这种风格差异的背后是严格的规定。根据日本《景观法》，城市公共空间一切元素的形式、色彩、材质、体量等都需服务于不同城市的景观风貌。这种尊重历史、尊重文化的意识，让商铺招牌规范整齐，与周边环境相得益彰。

一面招牌能成为一座城市的骄傲。1928年，世界第一家电视演播厅在纽约投入使用。在直播画面中，西雅图一面剧院大小的招牌令人瞩目：高约5英尺，安装了1900多个闪烁的小灯泡，通透立体的招牌文字被霓虹灯萦绕。在城市发展建设过程中，规划者们将这面招牌保留下来。直到今天，它仍然屹立在原处，成为西雅图这座“翡翠之城”的重要景观。

影视作品中的招牌也能给观众留下美好的记忆。电影《天使爱美丽》讲述了巴黎街头咖啡馆中一个叫艾米丽的女孩的爱情故事。咖啡馆黄色霓虹灯装饰的店铺名搭配着红色的招牌、雨棚和座椅，成为街角亮丽的风景。傍晚时分，招牌灯光亮起，小小的咖啡馆顿时透出别样的温暖。我还记得艾米丽一袭红裙，在招牌亮起的一瞬轻盈地跳进咖啡馆，仿佛一小簇焰火点亮街头。这一幕给观众留下了深刻印象，不少人到访巴黎时都会去寻访这家“双风车咖啡馆”。

招牌既展示了店铺的商业形象，也是展现文化艺术的重要途径，有着美化城市景观、为生活增加色彩的审美功能。正是这些设计多样且符合建筑风格特征的店铺招牌，丰富美好了街道景观与生活环境。人们穿行其间，收获了“小而美”的文化体验。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年01月24日 07 版）

(责编：岳弘彬)