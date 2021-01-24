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中企投资承建——

阿根廷最大风电项目群更多项目投运

2021年01月24日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社布宜诺斯艾利斯1月22日电  （记者倪瑞捷）中国企业投资承建的阿根廷赫利俄斯风电项目群罗马布兰卡一期、三期项目22日并入阿根廷国家电网系统，正式投入商业运营。

　　赫利俄斯风电项目群是阿根廷最大的风电项目群，由中国金风科技股份有限公司投资、中国电力建设集团（中国电建）承建，共包括5个独立项目。其中，位于阿根廷南部丘布特省的罗马布兰卡一期和三期项目共建造风机32台，总装机容量为100兆瓦，投运后每年将为当地提供4.5亿千瓦时清洁电力，可满足10万户居民用电。

　　此前，项目群中的罗马布兰卡二期，以及位于布宜诺斯艾利斯省的米拉玛尔项目已经正式投入商业运营。据悉，项目群全部投产后预计每年将为当地提供16亿千瓦时清洁电力，满足36万户居民用电；每年可让阿根廷减少燃烧标准煤65万吨，减少碳排放180万吨。

　　中国电建阿根廷分公司总经理涂水平表示，项目群建设不仅有利于促进阿根廷环境保护事业发展和能源转型，还为当地提供了超过1000个工作岗位，有助于促进当地经济发展，改善民众生活。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月24日 03 版）
(责编：岳弘彬)

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