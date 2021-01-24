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王毅分别同丹麦外交大臣、波兰外长通电话

2021年01月24日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京1月22日电  1月22日，国务委员兼外长王毅应约同丹麦外交大臣科弗德通电话。

　　王毅说，中丹建交70年来，两国关系保持良好发展势头，为两国人民带来实实在在利益。中方欢迎扩大双向贸易和投资，愿继续同包括丹麦在内的国际社会合作，共同确保《巴黎协定》全面有效实施，推动《生物多样性公约》第十五次缔约方大会取得积极成果。

　　科弗德表示，丹麦高度赞赏习近平主席宣布中国将力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，相信这将有力推动国际社会合作应对气候变化。

　　据新华社北京1月22日电  1月22日，国务委员兼外长王毅同波兰外长拉乌通电话。

　　王毅说，中波关系发展动力强劲，拥有双边合作、中国—中东欧合作、中欧合作三台“发动机”，应相互促进，形成合力。波兰是中东欧大国和欧盟重要成员，中方重视波兰在中国—中东欧合作和中欧合作中的重要作用，期待波方贡献更多力量。

　　拉乌表示，波兰始终高度重视发展波中全面战略伙伴关系，坚定奉行一个中国政策，秉持不干涉内政等国际关系基本准则。波方希同中方筹划好下阶段高层交往，深化务实合作，推动更多波兰产品输华。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月24日 03 版）
(责编：岳弘彬)

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