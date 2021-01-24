本报驻日本记者 刘军国

“面对疫情挑战，我们能快速实现复工复产，除了员工的努力之外，最重要的还是中国政府采取的有效防控措施，以及向企业提供的各种帮助支持。”日本松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗近日在接受本报记者采访时表示。

2020年，松下电器不断加大在华投资，与中方合作的多个项目相继开花结果。中国东北亚公司预计是松下电器在全球各公司中唯一实现正增长的公司。“对松下电器来说，中国市场有着巨大吸引力。”本间哲朗表示，松下高层普遍认为，中国不仅是制造大国，而且是消费大国、创新大国，投资环境十分稳定。“中国有强大的国内市场需求，产业链完整，对新技术接纳能力强，经济发展具有巨大的优势和潜力。松下电器将继续把中国作为全球重要市场进行开拓。”

本间哲朗介绍说，去年开始，在疫情防控背景下，松下电器全球各分公司一改由总部进行具体指导的工作模式，开始发挥更多自主性。以松下电器中国东北亚公司为例，去年几乎所有产品都直接在中国市场研发、改良。“本土化研发生产可以更好地满足当地消费者需求，还能辐射周边，赢得区域国家消费者的青睐，这将成为我们的新优势。”本间哲朗表示，松下电器中国东北亚公司还将邀请东南亚和南亚国家的年轻职员来中国市场学习，带动各方携手研发更多畅销产品。

“在华工作时间越长，越能感受到中国年轻一代的活力和创造力。”本间哲朗认为，中国积极营造鼓励创新的环境，年轻人能得到更多锻炼和成长，这是未来发展的希望。

（本报东京1月23日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月24日 03 版）

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