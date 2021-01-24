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三十而立 未来可期（大使随笔）

邓锡军
2021年01月24日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国与东盟将以建立对话关系30周年为契机，不断深化战略互信和睦邻友好，加强抗疫和发展合作，共同绘制双方关系发展新蓝图，携手构建更加紧密的中国—东盟命运共同体

　　

　　2021年是中国—东盟建立对话关系30周年。自1991年开启对话进程以来，中国与东盟关系走过了不平凡的发展历程，双方合作实现了从无到有、从小到大的巨大变化，中国—东盟关系已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

　　中国—东盟关系之所以取得如此显著的发展成就，主要归功于双方领导人的高瞻远瞩和关心推动，归功于各国政府的高度重视和倾情投入，归功于广大民众的大力支持和积极参与。2013年，习近平主席提出愿同东盟国家共建21世纪海上丝绸之路，携手共建更为紧密的中国—东盟命运共同体，为新时期双方关系发展指明方向。2020年11月，习近平主席在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上发表致辞，对中国—东盟关系进行了回顾和总结，进一步提出四点重要倡议，在东盟引起热烈反响、获得积极支持。

　　站在中国—东盟建立对话关系30周年这一承前启后的重要节点，我们对双方关系发展前景充满信心。中国和东盟山水相连、血脉相亲。作为一个拥有6.5亿人口、充满活力的新兴区域集团，东盟政治上总体稳定，经济上复苏势头强劲，共同体建设和一体化进程稳步推进。中国迎来了“十四五”开局之年，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。中国正进入新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，必将推动“十四五”时期高质量发展。中国和东盟合作意愿强烈，合作空间广阔，双方关系长远健康发展具有坚实基础。

　　抗疫合作为中国—东盟关系注入强劲动力。疫情防控期间，中国和东盟“云外交”保持高位运行，为双方关系发展不断提供政治动力。双方政府和人民团结互助、共克时艰，深化公共卫生领域合作，加强疫苗研发、采购和生产合作，成为全球团结抗疫的典范。

　　当前，中国和东盟互为最大贸易伙伴，都签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。双方高质量共建“一带一路”，稳步提升区域基础设施建设和互联互通水平，打造智慧城市、5G、人工智能、电子商务、大数据、区块链等新合作亮点，加强可持续发展合作，积极推动RCEP早日生效。双方深化人文交流与合作，促进民心相通，不断推动共同发展。

　　潮平两岸阔，风正一帆悬。中国与东盟将以建立对话关系30周年为契机，不断深化战略互信和睦邻友好，加强抗疫和发展合作，共同绘制双方关系发展新蓝图，携手构建更加紧密的中国—东盟命运共同体！

　　（作者为中国驻东盟大使）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月24日 03 版）
(责编：岳弘彬)

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