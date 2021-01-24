应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，国家主席习近平将于1月25日在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。

“把握关键之年，重建各方信任”，即将召开的“达沃斯议程”对话会将以此为主题，分析新冠肺炎疫情下全球面临的多重挑战，寻求合作抗疫和经济复苏良方。中国疫情防控取得重大战略成果，经济率先复苏，为全球经济注入强大信心。在这关键之年，世界期待中国为走出疫情阴霾、共促经济发展提供更多智慧和力量。

“经济全球化的趋势并没有改变”

瑞士小镇达沃斯，是观察世界经济的重要窗口。4年前，习近平主席高瞻远瞩，把脉经济全球化面临的深层次问题，阐述中国推动经济全球化的坚定立场，为经济全球化进程指明了发展方向。

“把困扰世界的问题简单归咎于经济全球化，既不符合事实，也无助于问题解决”“经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力，促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民交往”“面对经济全球化带来的机遇和挑战，正确的选择是，充分利用一切机遇，合作应对一切挑战，引导好经济全球化走向”……习近平主席对经济全球化的深入思考，启迪意义显而易见。

如今，人类再次站到何去何从的十字路口。世界经济论坛日前发布《2021年全球风险报告》指出，疫情不仅夺去了数百万人的生命，还加剧了全球贫富差距和社会分化。世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪呼吁，必须立即行动起来，建立新的经济和社会制度，以提高我们的集体韧性和应对能力，同时减少不平等、改善健康和保护地球。

习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话指出，“这场疫情启示我们，经济全球化是客观现实和历史潮流。面对经济全球化大势，像鸵鸟一样把头埋在沙里假装视而不见，或像堂吉诃德一样挥舞长矛加以抵制，都违背了历史规律。世界退不回彼此封闭孤立的状态，更不可能被人为割裂。我们不能回避经济全球化带来的挑战，必须直面贫富差距、发展鸿沟等重大问题。”

“当前形势下，重温习近平主席的重要讲话，更能感受到其中蕴含的深邃哲思。”日本帝京大学经济学部教授露口洋介表示。

《区域全面经济伙伴关系协定》于2020年11月成功签署、中欧投资协定谈判2020年底完成、今年1月1日非洲大陆自由贸易区正式启动……开放仍然是历史潮流，互利共赢依然是人心所向。

“疫情下，全球货物贸易强劲增长,资本流动依旧频繁，经济全球化的趋势并没有改变。”比利时安特卫普大学经济学教授希尔文·普拉斯赫特感叹道。

肯尼亚国际关系研究学者阿德希尔·卡文斯表示，在疫情防控背景下，卫生、减贫等方面的合作更加迫切，经济全球化的意义更加凸显。“中国坚持多边主义，为全球抗疫和全球减贫作出巨大贡献。”

“从创新发展、开放合作中寻找出路”

4年前，基于对经济领域突出矛盾的深刻分析，习近平主席提出四点“坚持”——坚持创新驱动，打造富有活力的增长模式；坚持协同联动，打造开放共赢的合作模式；坚持与时俱进，打造公正合理的治理模式；坚持公平包容，打造平衡普惠的发展模式。

在世界经济论坛总裁博尔格·布伦德看来，习近平主席提出诸多加强全球合作的观点，对当下具有重要启迪意义。

“习近平主席深刻阐述中国主张，提出行之有效的中国方案，体现了中国的顺势而为、勇于担当，也是走出当下经济困境的重要思路。”法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯表示。

当前，全球产业深度交融，互联网高度畅通，信息、知识、创意的传播与共享加速，带动人员、资金、货物等要素流动，全球产业变革带来新的发展动能。

佐戈普鲁斯表示，近年来，中国在数字生活、智慧城市、绿色出行等领域取得了丰硕成果。“疫情严重冲击世界经济，倒逼人们思考经济增长方式转型，世界需要从创新发展、开放合作中寻找出路。”

普拉斯赫特认为，正确引导经济全球化，使其更具普惠性，可以让更多欠发达国家融入经济全球化进程，促进世界更快摆脱疫情影响。

金砖国家领导人第十二次会晤批准《金砖国家投资便利化谅解》等文件，各方承诺继续在知识产权、数字经济、服务贸易等领域加强合作；亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议通过了《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》，从贸易和投资，创新和数字化，强劲、平衡、安全、可持续和包容增长等方面作出安排；二十国集团领导人第十五次峰会批准《二十国集团应对新冠肺炎、支持全球贸易投资集体行动》，在加强政策协调、提高贸易便利、促进国际投资等8个领域采取38项具体合作举措……一系列成果文件见证了世界拥抱经济全球化机遇的意愿，彰显了中国推动经济全球化的责任担当。

联合国贸发会议资深经济学家梁国勇表示，作为全球第二大经济体和最大的发展中国家，中国继续坚持推动经济全球化和开放合作具有重要意义。中国大力推动双边和区域层面的贸易和投资自由化，发挥引领和带动作用。

“让更多国家搭上中国发展快车”

“着力提升经济增长质量和效益”“不断激发增长动力和市场活力”“积极营造宽松有序的投资环境”“大力建设共同发展的对外开放格局”，中国的庄重承诺一一兑现，再次印证了“中国的发展是世界的机遇，中国是经济全球化的受益者，更是贡献者”。

中国经济快速增长，为全球经济稳定和发展提供了持续强大的推动。2020年，中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体，经济总量首次迈上100万亿元新台阶。中国同一大批国家联动发展，使全球经济发展更加平衡。共建“一带一路”项目迅速复工复产，为沿线国家抗击疫情、恢复经济注入强大动能。中国现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，对世界减贫贡献率超过70%。

中国改革开放持续推进，为开放型世界经济发展提供了重要动力。2020年以来，中国全面实施外商投资法及其实施条例、进一步缩减外商投资准入负面清单、稳步推动金融市场准入、出台海南自由贸易港建设总体方案等，以更加开放的姿态融入世界经济，助推经济全球化进程。

“中国不断扩大开放，与世界共享发展成果，为实现基础设施互联互通、促进共同发展作出了巨大贡献。”卡文斯说，众多共建“一带一路”项目的实施和完成，促进非中合作持续向好，将助力非洲一体化的实现。露口洋介表示，中国坚持公平包容、打造平衡普惠的发展模式，“在实现高质量发展的同时，让更多国家搭上中国发展快车，分享中国发展机遇，为缩小全球贫富差距作出贡献”。

2021年是中国“十四五”开局之年，中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。让发展更平衡，让发展机会更加均等、发展成果人人共享，中国期待在新发展格局下，与各国携手前进。

（本报北京、布鲁塞尔、东京、华盛顿、约翰内斯堡1月23日电 记者龚鸣、任彦、刘军国、吴乐珺、吕强）

《 人民日报 》（ 2021年01月24日 03 版）

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