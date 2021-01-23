人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美国新冠确诊累计超2477万例 拜登预计美国将有60万人死于新冠 

2021年01月23日14:56 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿1月22日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月22日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊24775585例，死亡413059例。过去24小时，美国新增确诊187212例，新增死亡3911例。

美国总统拜登22日在新闻发布会上表示，美国的新冠确诊病例正在激增，“我们已经有40万人死亡，预计将有超过60万人死亡”。他表示，必须迅速采取行动。

约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，截至21日的过去一周，美国平均每天新增确诊病例187590例，较11天前的历史最高峰值下降了近25％，但仍比去年7月第二波疫情峰值高出2.8倍。

《纽约时报》报道说，美国单日新增确诊病例数开始放缓。但美国疾控中心警告说，更多新型变异新冠病毒仍可能加速病毒传播。

约翰斯·霍普金斯大学传染病学专家凯特琳·里弗斯说，美国疫情处于下降趋势中，“但我担心新型变异新冠病毒会在2月底或3月给我们带来麻烦。”华盛顿大学健康指标与评估研究所所长克里斯托弗·默里表示，从去年夏天开始，他预测美国疫情于1月达到顶峰，但新型变异新冠病毒“可能彻底改变形势”。

明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任迈克尔·奥斯特霍尔姆说，“我认为未来三个月可能是疫情最严重的的时期。”哈佛大学助理教授尼古拉斯·孟席斯认为，美国确诊病例再次上升的可能性很大。

路透社引用一名美国官员的话说，过去几天在华盛顿驻守的2.5万名国民警卫队士兵中，已有100至200人的新冠病毒检测呈阳性。这名官员表示，感染的士兵数量可能还会增加。

(责编：张信凤、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved