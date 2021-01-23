人民网华盛顿1月22日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月22日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊24775585例，死亡413059例。过去24小时，美国新增确诊187212例，新增死亡3911例。

美国总统拜登22日在新闻发布会上表示，美国的新冠确诊病例正在激增，“我们已经有40万人死亡，预计将有超过60万人死亡”。他表示，必须迅速采取行动。

约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，截至21日的过去一周，美国平均每天新增确诊病例187590例，较11天前的历史最高峰值下降了近25％，但仍比去年7月第二波疫情峰值高出2.8倍。

《纽约时报》报道说，美国单日新增确诊病例数开始放缓。但美国疾控中心警告说，更多新型变异新冠病毒仍可能加速病毒传播。

约翰斯·霍普金斯大学传染病学专家凯特琳·里弗斯说，美国疫情处于下降趋势中，“但我担心新型变异新冠病毒会在2月底或3月给我们带来麻烦。”华盛顿大学健康指标与评估研究所所长克里斯托弗·默里表示，从去年夏天开始，他预测美国疫情于1月达到顶峰，但新型变异新冠病毒“可能彻底改变形势”。

明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任迈克尔·奥斯特霍尔姆说，“我认为未来三个月可能是疫情最严重的的时期。”哈佛大学助理教授尼古拉斯·孟席斯认为，美国确诊病例再次上升的可能性很大。

路透社引用一名美国官员的话说，过去几天在华盛顿驻守的2.5万名国民警卫队士兵中，已有100至200人的新冠病毒检测呈阳性。这名官员表示，感染的士兵数量可能还会增加。

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