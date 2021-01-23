新华社伦敦1月22日电（记者张家伟 金晶）英国首相鲍里斯·约翰逊22日说，一些证据显示，最早在英国发现的变异新冠病毒“可能与较高的病亡率相关”。他同时表示，证据显示该国目前正在使用的两款新冠疫苗对原有的新冠病毒以及变异新冠病毒都有效。

约翰逊在当天的疫情发布会上说，一些证据显示最早在英国发现的变异新冠病毒不但传播更快，“还可能与较高的病亡率相关”。

英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯在发布会上说，虽然具体数字和关联性还需更多调查和研究数据予以确认，变异新冠病毒在某些年龄群体中引发的病亡率可能高于原有新冠病毒。

约翰逊同时强调，目前英国公共卫生体系承受的巨大压力很大程度是因为变异新冠病毒带来的影响，所有人应该继续保持警惕，遵守防疫规定。不过，现有证据显示该国目前正在使用的两款新冠疫苗对原有的新冠病毒以及在英国发现的变异新冠病毒都有效，同时英国的疫苗接种工作也在以“史无前例的速度”推进，过去24小时英国共接种了40万剂疫苗，创该工作开始以来的最高纪录。

英国已批准3款新冠疫苗投入使用，目前为民众接种的主要是美国辉瑞公司与德国生物新技术公司合作研发的疫苗以及牛津大学与英国阿斯利康制药公司合作研发的疫苗；美国莫德纳公司研发的新冠疫苗要到春季才能开始供应英国。

英国政府22日发布的数据显示，截至21日，该国已有5383103人接种了第一剂新冠疫苗；英国22日新增新冠确诊病例40261例，累计确诊3583907例；当天新增死亡病例1401例，累计死亡95981例。

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