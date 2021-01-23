人民网伦敦1月22日电 （白天行）据英国国家统计局(ONS)报告显示，2020年英国服装销售量下降了25％，是23年以来的最大降幅。同时，在线销售实现创纪录增长。

英国国家统计局(ONS)表示，英国在封锁期间禁止社交活动，并且很多人在家工作，服装业是受封锁影响最严重的行业之一。商家称尽管消费者对睡衣和休闲服等服装的需求增加，但对外出服装的需求却急剧下降。时尚需求的低迷使英国零售额在2020年创下有史以来最大的年度跌幅。

英国封锁措施导致众多高街品牌面临财务困难。自去年3月首次封城以来，Topshop的母公司Arcadia、Debenhams、Warehouse等都已破产。

整体来看，2020年与2019年相比，服装店（-25.1％）、加油站（-22.2％）和百货商店（-5.2％）等均创下历史性销量跌幅。但是在线零售总额增长了46.1％，其中在线的食品商店（79.3％）、家庭用品商店（73.4％）和百货商店（65.9％）都在2020年实现了网上销售额的创纪录年度增长。

(责编：张信凤、常红)