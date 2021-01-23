人民网雅加达1月22日电 （记者张杰）印尼交通部长布迪21日在丹戎不碌港口搜救中心表示，出于各种考虑，印尼坠机搜救联合小组在1月21日正式停止SJ182航班的搜救行动。为了尊重受害者，搜救队伍将在千岛群岛水域的坠机现场播撒鲜花，为逝者祈福。迄今为止，联合搜救队已找到325袋尸块，68件飞机小残骸，以及55件飞机大残骸。已查明43名受害者身份，目前已将32具尸体移交给了受害者家属，并提供了赔偿。

印尼国家运输安全委员会首席调查员乌托莫22日表示，根据打捞到的包含飞行数据记录仪的黑匣子内的数据得出的推论，SJ82航班失事的可能原因之一是自动油门系统故障。为了证明这一推论，搜救队伍仍将继续搜索另一个储存驾驶舱话音记录器的黑匣子，并用其存储的信息同第一个黑匣子的数据相互印证，从而查明坠毁真实原因。但搜救人员坦承，由于飞机坠毁海里冲击力太大，两个黑匣子上的定位信标都脱落。加上飞机坠毁后分解成小碎片，事隔数十天后，想要再找到已几乎不可能。

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