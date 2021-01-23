欧美同学会（中国留学人员联谊会）第一次全国会员代表大会在京召开。冯世光 摄

人民网北京1月22日电 （苏缨翔、实习生王松松）1月21日至22日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）第一次全国会员代表大会在京召开。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会第七届理事会会长陈竺代表第七届理事会作工作报告。全国人大常委会副委员长丁仲礼出席开幕式。开幕式以电视电话会议形式召开。

会议选举产生了第八届理事会、会长会，丁仲礼担任会长。

围绕中心 服务大局

中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权出席开幕式并讲话。

尤权强调，第七届理事会以来，欧美同学会深入学习贯彻习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的重要讲话精神，坚持围绕中心，锐意改革创新，充分发挥留学报国人才库、建言献策智囊团、民间外交生力军的独特作用。

尤权强调，以习近平同志为核心的党中央高度重视留学人员和欧美同学会工作。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，欧美同学会作为拥有百年历史的光荣团体，要积极引导留学人员凝聚爱国报国共识，围绕“十四五”规划制定实施团结奋斗，努力建设成为留学人员的团结之家、奋斗之家、温暖之家，不断开创留学报国事业新局面。

凝聚力量 贡献社会

“坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事”是中国特色社会主义事业取得举世瞩目成就的秘诀之一，也是欧美同学会各项事业取得新成绩、实现新发展的重要法宝。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会第七届理事会会长陈竺代表第七届理事会作工作报告时指出，欧美同学会成立于1913年，是中国共产党领导的、以归国留学人员为主体自愿组成的、统战性的群众团体。

近年来欧美同学会积极服务社会，深度开展精准扶贫工作，通过举办人才交流活动等形式，为引进人才项目和留学人员创新创业创造提供有效服务，为全面建成小康社会发挥了积极作用。同时，欧美同学会发挥留学人员智力优势，建立健全建言献策平台和长效机制，深入开展课题研究，取得了丰硕成果和良好效应。此外，欧美同学会还充当中外交流使者，讲述好中国故事，传播好中国声音，服务国家外交大局，促进民心相通。经过长期不懈的努力，欧美同学会组织活力明显提高，影响力和凝聚力持续增强。

会长丁仲礼在会上致辞。他表示，欧美同学会要始终坚持中国共产党的领导，始终坚持围绕中心、服务大局，始终坚持全面深化改革，广泛团结和凝聚海内外广大留学人员，不忘留学初心，牢记报国使命，引导广大留学人员自觉把个人追求与国家前途命运紧密结合，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，努力在危机中育先机、于变局中开新局，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程中成就事业华章。

肩负使命 开创未来

当今世界正经历百年未有之大变局，国际形势跌宕起伏、复杂多变。中国特色社会主义进入新的发展阶段，国内外环境的深刻变化既带来一系列新机遇，也带来一系列新挑战。

会议期间还举办多次分组讨论，与会代表针对欧美同学会各项工作展开交流。代表们一致认为，欧美同学会为留学人员了解国情提供了宝贵机会，是留学人员报效国家的重要平台，是连接国家发展和个人机遇的桥梁纽带。未来他们将坚持刻苦学习，立足专业所长，发挥自身优势，奋力创新创造，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年，为国家建设和对外交流贡献自己的力量。

(责编：张信凤、常红)