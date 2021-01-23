新华网北京1月23日电 中欧水资源交流平台第八次年度高层对话会部长级会议22日在北京召开，对话会以“强化水生态保护，推进水系统治理”为主题，围绕水资源和水生态保护、提升生态系统质量和稳定性、推进山水林田湖草系统治理等方面的政策措施等，交流治水经验，共商互惠合作。水利部部长鄂竟平，葡萄牙环境和气候行动部部长费尔南德斯，欧盟环境、海洋和渔业委员维尔吉尼尤斯·辛克维丘斯等出席会议并致辞。

鄂竟平强调，当前中国已开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，水利部将深入践行“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，重塑人水关系、促进人水和谐，努力实现水利事业更高质量、更可持续、更为安全的发展，建设造福人民的幸福河湖。在水利工程补短板方面，着眼系统性、协同性、智能性，谋划建设以国家水网为核心的水利基础设施体系；在水利行业强监管方面，坚持常态化、规范化、法治化，全面提升水利行业监管水平。

鄂竟平对中欧水利合作提出三点建议。一是进一步深化水政策交流对话，共同抓好中欧领导人会晤成果文件的落实，深入开展水领域的政策对话，推动双方水治理能力的共同提高。二是进一步推进水利科研和商务合作，在中欧科技合作和平台框架下，深化科研合作，并为水利企业在拓展海外市场、提供优质技术与产品服务方面提供更多机会。三是进一步推动全球水安全合作，积极参与全球水治理进程，贡献中欧治水智慧，共同推动实现2030年可持续发展议程涉水目标，与世界各国一道努力维护好全人类共同的地球家园。

费尔南德斯对中欧水资源交流平台在政策、科研和商务合作方面发挥的积极作用给予高度评价。在平台机制下，双方合作伙伴共享先进经验和技术，促进了双方在水资源保护和高效利用等多领域的共同发展。2021年，作为欧盟理事会轮值主席国和平台欧方秘书处牵头国，葡萄牙将大力支持平台各项活动，建议中欧持续加强政策对话、商务交流和科研合作。

辛克维丘斯表示，全球水资源正面临严峻挑战，中国和欧盟需要实现更加可持续的水资源管理，开展更加紧密的国际合作，并在推动全球实现2030年可持续发展议程涉水目标方面发挥更积极的作用。

会议期间，中国、欧盟和多个欧盟成员国共同通过了加强中欧水利创新合作的联合宣言，承诺继续加强应对气候变化、强化高层互访和人员交流、推动科研和商务合作等合作，创新合作模式，推动中欧水行业高质量发展。

作为高层对话会的组成部分，中欧水资源交流平台科技合作研讨会和商务交流会在1月21日下午先后召开，中欧代表就水利信息化、水生态修复与保护、用水效率、智慧水利等议题开展了广泛交流。

本次会议以视频形式召开，共有18个国家近300名政府部门、科研单位和水利企业代表参加。

(责编：杨光宇)