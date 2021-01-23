日本内阁22日通过多项法律草案，推出惩罚制度，以强化落实新冠防疫措施。

这些草案为应对新冠病毒特别措施法、传染病法和检疫法的修正案。日本广播协会（NHK）等媒体报道，特别措施法修正案规定，在宣布进入疫情紧急状态前，可采取防止疫情扩散的重点措施。措施实施地区的政府可要求商家缩短营业时间或暂停营业，如果商家拒不执行，政府可采取命令方式，或到经营场所检查。

商家如果收到命令后仍不服从，在采取重点措施的阶段，将面临30万日元（约合1.9万元人民币）以下罚款；在紧急状态下，面临50万日元（约合3.1万元人民币）以下罚款。如果拒绝接受检查，面临20万日元（约合1.2万元人民币）以下罚款。

对配合防疫要求的商家，政府将给予经济补偿。

日本政府去年4月至5月首次在全国施行疫情紧急状态；今年1月先后宣布东京都等11个地区再次进入紧急状态，要求居民避免不必要外出、餐饮店缩短营业时间。不过，上述要求不伴随惩罚措施，执行效果受到质疑。

传染病法修正以后，地方政府将能要求感染者居家或者在酒店隔离。如果感染者拒绝住院治疗或擅自离开医院，将面临一年以下监禁或100万日元（约合6.2万元人民币）以下罚款。拒不配合流行病学调查、不提供活动轨迹信息或提供虚假活动轨迹信息的感染者，将面临50万日元以下罚款。

政府将可要求医疗机构提供协助，收治新冠患者；对拒绝配合的医疗机构，政府可以公示。

检疫法修正案规定，防疫部门可以要求感染新冠病毒的入境人员在住所等地点隔离；如果后者拒不配合，可采取转入相应设施等措施；如果仍不配合，将面临一年以下监禁或100万日元以下罚款。

日本现阶段要求入境人员原则上自我隔离14天，但由于缺乏法律依据，出现了不服从要求的案例。修改检疫法旨在加强这一措施的有效性。

日本政府希望这些法案下月初在国会获得通过。不过，在野党阵营不同意对拒绝住院的新冠患者处以监禁，执政党自民党及其执政伙伴公明党将与在野党磋商。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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