为遏制新冠疫情蔓延，英国政府拟在英格兰地区向确诊感染新冠病毒者每人一次性给予500英镑（约合4434元人民币）补助，鼓励他们主动隔离。

英国《卫报》21日报道，这项措施对鼓励主动隔离、遏制疫情蔓延很有必要。英国内阁办公厅报告显示，由于担心不能继续工作，仅17%出现感染症状者愿接受检测。

英国《泰晤士报》报道，鉴于若补助所有确诊感染新冠病毒者，每月支出可达20亿英镑（约合177.2亿元人民币），政府可能仅补助无法居家完成工作的确诊感染者。

英国政府主要负责官员将于下周讨论上述补助方案。

英国政府还将推出对确诊感染者的一揽子财政支持。

此外，英国政府将加大力度惩罚违反隔离措施行为。内政大臣普丽蒂·帕特尔21日宣布，下周起，对违反居家隔离措施行为，英格兰地区首次违规罚款金额将由目前最多200英镑（约合1772元人民币）增至800英镑（约合7089元人民币）；对重复违规行为，将加重罚款。

英国政府21日发布的数据显示，英国累计确诊病例超过354万例，累计死亡病例超过9.4万例。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、杨牧)