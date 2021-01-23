日本警察厅22日公布的初步数据显示，日本2020年自杀人数自2009年以来首次上升，其中女性自杀人数明显增加。新冠疫情引发的情绪和经济压力是导致自杀人数上升的一大原因。

2020年共有20919人自杀，比2019年多750人，其中男性13943人，女性6976人。男性自杀人数减少1%，女性大幅增加14.5%。路透社分析，在受疫情冲击严重的服务业和零售业，女性从业人员较多。

“女性自杀人数上升的痛苦趋势在持续。”厚生劳动省一名官员在记者会上说，自杀原因很多，可以确定的是，疫情对经济和生活方式的影响是其中之一。

一些维权活动人士和研究人员说，2020年上半年自杀人数呈下降趋势，但从7月起，自杀人数开始上升。10月自杀人数最多，达到2153人，是过去5年最多的月份，其中女性851人，同比增加82.6%。

另外，截至2020年11月，当年日本中小学生自杀人数为440人，为1980年开始相关统计以来最高。

自杀是日本主要社会问题之一，2003年多达34427人自杀。经过政府和企业合力采取确定高风险人群、设置加班时间上限、拓宽心理咨询渠道等一系列措施，日本自杀人数逐年下降，2019年减至20169人。（缪培源）【新华社微特稿】

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