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蓬佩奥“世纪谎言”不过是“末日疯狂”（观象台）

 □ 严  瑜
2021年01月23日05:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　1月19日，蓬佩奥担任美国国务卿的最后一天。这个说谎成性的政客仍不消停，声称美国正式认定，中国在新疆针对维吾尔族穆斯林和其他少数民族犯下“种族灭绝罪”和“反人类罪”。

　　中国新疆地区的事实究竟如何？中国先后发布8本涉疆白皮书，新疆维吾尔自治区政府举办了20余场新闻发布会，说得明明白白、清清楚楚，数据、事例详实生动，足以成为某些美国政客认识新疆的教科书。

　　如果某些美国政客没读懂，那么不妨再给他们划一划重点：过去60多年来，中国新疆地区人均预期寿命由30岁提升到72岁；维吾尔族人口持续增长，2010年至2018年间增长25.04%，高于全疆人口13.99%的增幅，更远高于汉族人口2%的增幅；2014年至2019年，新疆劳动就业总人数从1135.24万人增加到1330.12万人，城镇居民人均可支配收入由2.32万元增至3.47万元，农村居民人均可支配收入由8724元增至1.31万元。

　　如果某些美国政客不愿读，那么不妨请他们“借”别人的眼看一看：2019年，新疆接待国内外游客超过2亿人次。100多个国家的1200多名外交官、记者和宗教团体代表都参访过。他们既领略了新疆的美丽风光，也亲眼见证了新疆各族人民群众的团结和睦与欢乐祥和。2020年7月，中国外交部发言人在回应美国涉疆人权指控时曾表示：“如果蓬佩奥先生有诚意的话，我们可以对他不实施签证制裁，欢迎他去新疆看一看，跟我们新疆各族人民谈一谈，了解一下新疆各族人民对他怎么看。”

　　新疆的发展一日千里，当地人民的生活幸福甜蜜，各族民众就像石榴籽一样紧紧抱在一起，这是真真切切地发生在中国大地的事实，是远在千里之外的某些美国政客极尽所能都无法抹黑的。所谓“种族灭绝”和“反人类罪”，无非是蓬佩奥等反华反共的美国政客蓄意炮制的又一出荒唐闹剧。

　　拿新疆“做文章”、给新疆“扣帽子”，是某些美国政客的惯用伎俩。他们一再污蔑，大泼脏水，编造“强制节育”、“强制劳动”、“动用酷刑”等子虚乌有的谎言，妄图把新疆拉入其预设的人权陷阱之中，把新疆事务拉入其干涉中国内政的工具箱之中。归根结底，他们是想通过制造所谓新疆问题，“以疆制华”、“乱疆遏中”，以此破坏中国的安全稳定，阻挡中国前进的步伐。精心编造的谎言，侮辱的是包括2500万新疆人民在内的14亿中国人民，是同样被蒙蔽的美国人民和整个国际社会。

　　谎言说一千遍仍是谎言，说谎者必将受到历史的审判。1月21日凌晨，中国外交部发言人宣布，中方对蓬佩奥等人实施制裁。这是中国政府捍卫国家利益的坚定决心，也是这些反华政客为其疯狂行径所付出的代价。有必要提醒某些美国政客：种种小丑般的行径必将被钉在历史的耻辱柱上，种种无厘头的谎言也终将被扫进历史的垃圾堆。

(责编：程宏毅)

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