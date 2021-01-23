本报记者 张 红

中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长、国际关系学院教授王义桅

复旦大学公共卫生学院教授黄葭燕

对外经济贸易大学国际关系学院教授陈须隆

1月16日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，机场工作人员卸载首批100万剂由中国国药集团生产的新冠疫苗。

普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄（新华社发）

1月19日，在巴西亚马孙州塔巴廷加市，医护人员展示中国新冠疫苗。巴西卫生部1月18日宣布，该国当天正式在全国开始新冠疫苗接种。

卢西奥·塔沃拉摄（新华社发）

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。病毒无国界。面对疫情，任何国家都不可能独善其身。只有确保所有处于危险之中的人得到保护，人类才能彻底战胜新冠病毒，实现真正的整体安全。时至今日，疫苗的大规模接种成为全球经济发展和社会生活重回正轨的关键所在。当前，全球新冠肺炎疫苗的接种和分配过程中出现了哪些问题？中国在其中发挥着怎样的作用？该如何实现疫苗的公平分配？就这些广受关注的问题，本报与3位专家深度对话，为您解读。

全球疫苗接种分配，出了哪些问题？

彭博社指出，免疫接种全球地图上最让人关注的事实是，南半球大部分地区因没有相关数据或者接种率太低而处于空白状态。据《金融时报》报道，世卫组织总干事谭德塞警告称，由于贫穷国家无法像富裕国家那样迅速获得疫苗，以保护本国民众预防新冠肺炎，世界正处于“灾难性道德失败”的边缘。

黄葭燕：高收入国家与低收入国家间分配不公。依据世卫组织总干事谭德塞在执行委员会第148届会议上的开幕词，“疫苗的公平分配面临严重风险”，截至2021年1月18日，至少有49个高收入国家接种超过3900万剂新冠肺炎疫苗，但在一个收入最低的国家，仅注射了25剂。

疫苗接种管理混乱。部分疫苗生产商绕过新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX），优先与高收入国家开展双边交易，从而抬高疫苗价格，获取更多利润。大多数疫苗生产商优先考虑富裕国家监管部门的批准，而不是向世卫组织提交全部材料。这可能导致COVAX交付延迟，出现疫苗囤积，市场混乱，不协调的响应与持续性的社会经济混乱。这种以我为先的做法不仅使世界上最贫穷和最脆弱的人处于危险之中，最终只会延长全球疫情大流行时间。

疫苗接种安全性问题仍然存在。目前的疫苗都是在特殊情况的紧急研发，并没有完全遵循严格的流程，所以安全性仍令人担忧。

王义桅：疫苗的全球分配目前存在很多问题。第一，正如谭德塞所说，迄今几乎所有的疫苗接种都在高收入国家进行。结果就是发达国家越来越安全，发展中国家越来越不安全，造成更严重的不公平。第二，某些国家内部的不同人群、种族等也存在不公平。比如，在美国，有些华尔街精英会插队接种疫苗，而低收入人群等弱势群体却根本打不起，疫苗甚至可能带来新的种族歧视。第三，在美西方，私人企业垄断了疫苗生产，谋利是主要目的，完全没有将疫苗作为全球公共产品的意愿。此外，还必须注意，某些国家过于相信技术、依赖疫苗，不注意防疫和阻断传播。这背后可能是美西方的社会达尔文主义在作祟，认为疫情可以淘汰低端人口、减少社会福利负担，这完全是弱肉强食、适者生存的逻辑。

陈须隆：在疫苗分配上，南北鸿沟凸显。目前，富裕的发达国家和发展中国家获得的疫苗数量严重不均衡，前者甚至可能在囤积超出实际需要的疫苗，而贫穷的发展中国家却根本无法获得疫苗。发达国家内部也有问题，有些国家的贫富不平等问题凸显，有钱人更容易获得疫苗。此外，还有人持不科学态度，抵制疫苗；有的国家在疫苗接种的组织流程中效率低下，暴露出国家治理的短板。

疫苗研发与分配，中国做出怎样贡献？

2020年5月，在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上，中国宣布将中国研发的新冠肺炎疫苗作为世界公共产品。2020年10月，中国正式加入COVAX。截至2021年1月19日，印尼总统佐科、土耳其总统埃尔多安、塞舌尔总统拉姆卡拉旺、约旦首相贝希尔·哈苏奈等外国政要已经接种中国疫苗。柬埔寨首相洪森、塞尔维亚总统武契奇等多国领导人表示自己将接种中国疫苗。据不完全统计，迄今已有40多个国家提出了进口中国疫苗的需求。

王义桅：中国率先受到疫情严重冲击、率先控制住疫情、率先复工复产、率先宣布把疫苗作为全球公共产品；中国在国内也需要疫苗的情况下向发展中国家提供疫苗，甚至购买疫苗提供给其他国家；中国还积极和美国合作控制疫情。中国是社会主义国家、发展中国家，一再强调生命至上、人民至上，一直以人民的生命健康为最大关切。然而，美西方却污蔑我们搞所谓的“口罩外交”“疫苗外交”，完全是以小人之心度君子之腹。中国向其他国家提供疫苗强调的是公益心。疫苗不是赚钱工具，也不是逼迫他国就范或站队的手段，这些是西方资本才有的逻辑，是我们所不齿的。

更重要的是，中国的疫苗具有更好的可及性和可负担性，是广大发展中国家人民和发达国家的穷人能用得起的公共产品。只有所有人都健康，世界才健康。中国疫苗解决的是短板问题。

陈须隆：无论是中国的抗疫还是疫苗研发都没有得到美西方的公正对待。中国在抗击新冠病毒的同时还要抗击政治病毒。在疫苗问题上，美西方站在话语权的高地，掩盖自身问题，无限放大中国问题。这绝非科学态度。事实上，在疫苗的研发与接种过程中，中国一直科学稳妥推进，按部就班进行。中国的疫苗在国际上是受欢迎的，多国首脑亲自接种就是最好的例证。更重要的是，中国疫苗对于解决疫苗的可及性问题而言至关重要，广大发展中国家将受益受惠。美西方做不到这一点，也不愿这样做，他们的反应是抹黑中国疫苗，这显然是动机不良。

黄葭燕：中国于2020年10月8日参与了由世卫组织和全球疫苗免疫联盟、流行病防范创新联盟共同牵头成立的COVAX，旨在实现全球疫苗公平分配，确保疫苗在发展中国家公平可及。世界卫生组织和疫苗联盟（GAVI）的官网数据显示，截至2021年1月19日，中国研发的疫苗中共有4种被批准早期或限制使用。

疫苗公平合理分配，世界应如何努力？

世界卫生组织及相关机构提出了“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议，并在2020年与全球疫苗免疫联盟和流行病防范创新联盟一起建立了COVAX，以确保疫苗在全球范围的公平分配。据CNBC报道，世卫组织18日宣布，已与多个疫苗研发或生产机构就疫苗采购事宜签署协议或意向声明，保证世卫组织主导的COVAX将能获得近20亿剂新冠肺炎疫苗，这些疫苗最快将从2021年一季度起提供给参与计划的各经济体。不过，由于对COVAX是否有能力实现其分发20亿剂疫苗的目标存有疑虑，非洲以及部分拉美和南亚地区资金紧张的政府都在加紧自行敲定交易。

陈须隆：世卫组织和联合国等国际组织以及相关国家正在努力构建多边框架，推动疫苗可及、普惠。这对于广大发展中国家而言不可或缺。全世界还有更多疫苗在研发过程中，随着时间推移，疫苗产量增加，疫苗的可及性会越来越高。而且，发达国家在满足“本国优先”之后，也会逐渐有更多的疫苗向国际社会提供。再加上中国等国家的积极推动和示范作用，疫苗的形势会越来越好。

黄葭燕：依据GAVI的官网数据，截至2020年12月18日，全球共向GAVI捐款24亿美元以支持COVAX。各国还是要有抗击疫情的统一行动，否则任何一个国家不安全，会造成全球不安全。目前的全球卫生治理体系没有硬性监管和处置机制，只能倡导和鼓励国际社会尽可能开展双边或多边合作，尽量确保非洲等欠发达地区以及没有能力的小国家得到必要的国际援助。尤其要强调发达国家不要过度定制和囤货，造成全球范围内疫苗的分配不均和不足。

疫苗生产商也应优先考虑提供产品给COVAX，而不是和个别国家签订单独的双边交易合同。在必要情况下，可以考虑采用国家强制许可，允许在本国生产疫苗。这样既可以降低成本，也可大幅增加供应。

王义桅：病毒是全人类的共同敌人，世界各国人民必须共同战斗才能赢得抗疫胜利。疫苗在全球层面的公平合理分配不可能单靠某个国家来实现，需要国际社会共同倡议，构建真正的人类卫生健康共同体，共享资源，把疫苗首先提供给有最紧迫需求的人。希望联合国和世卫组织能够协调召开全球公共卫生健康峰会，相关国际组织和大国共同商讨疫苗的合理分配问题。

迄今，中国已经给150多个国家和40多个国际组织提供了大量公共卫生援助。中国去年10月就加入了COVAX，并已经在向其他国家提供疫苗。这一切都体现了中国的科研实力和大国担当，也是中国倡导构建人类命运共同体的切实举措。但是，单靠中国是不行的。还有些大国没有加入COVAX。如何树立联合国和世卫组织的权威性，实现疫苗分配的公平与效率，把理想变为现实，这是目前世界最现实也是最紧迫的挑战。

近期，阿尔及利亚、塞尔维亚、阿塞拜疆、印度尼西亚、巴西、土耳其、菲律宾……多国政要率先接种，订单纷至沓来，越来越多国家对安全、有效、可及、可负担的中国疫苗投下信任票。

“我来这里接机，不只因为中国的疫苗质量好，更为表达中塞两国的真正友谊。感谢中国长期以来对塞尔维亚的支持。”

——塞尔维亚总统武契奇

“自己要第一个接种克尔来福新冠疫苗，是为了让所有人都相信这款疫苗是安全的。”

——印尼总统佐科

“今天是充满希望的一天，1亿剂疫苗将拯救无数巴西人的生命。”

——巴西圣保罗州州长若昂·多利亚

“阿专家们认为中国疫苗是最好的，它在很多国家都通过了临床试验，在土耳其投入使用后，效果也非常好。”

——阿塞拜疆卫生部长奥克泰·希拉利耶夫

“泰国、马来西亚、印度尼西亚、土耳其、埃及、阿联酋与巴西等使用中国疫苗的国家，至今没有出现接种者死亡的报告。”

“中国人聪明，他们不会冒险生产疫苗，如果这事不安全、可靠、万无一失的话。”

——菲律宾总统杜特尔特

“是的，我愿意在必要时接种中国疫苗，我没任何问题。”

“中国的疫苗用传统技术研制，其安全性是非常肯定的。”

——秘鲁总统弗朗西斯科·萨加斯蒂

“中国的疫苗不需要超低温储存，给居住在偏远地区的人们带来希望。”

——墨西哥总统洛佩斯

(责编：程宏毅)