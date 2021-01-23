本报北京1月22日电 （记者韩晓明）外交部发言人华春莹22日表示，中方决定对蓬佩奥等人实施制裁完全正当和必要。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，针对中方宣布对蓬佩奥等人实施制裁，美国会众院外委会共和党首席成员麦考尔称，有关制裁是“无耻”和“毫无根据”的。中方对此有何回应？

华春莹说，中方决定对美方有关人员实施制裁，是对这些人在涉华问题上严重侵犯中国主权安全发展利益的错误行径作出的回应，是完全正当和必要的，充分展示了中国政府捍卫国家利益的坚定决心。

她说，据美国相关机构统计，特朗普政府执政期间，共实施了3900多项不同的制裁措施，频率相当于每天3次。这些行径严重违反国际法和国际关系基本准则，严重损害相关国家主权安全发展利益，不得人心，受到了国际社会的一致反对和谴责。

“我们早就说过，单边制裁损人害己。就像‘飞去来器’或‘回旋镖’，早晚都会飞回去的。”华春莹说。

她指出，麦考尔言论充分暴露了美方一些政客只许美方蛮横打压、不许别人正当防卫的霸凌霸权霸道逻辑。

《 人民日报 》（ 2021年01月23日 03 版）

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