人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

王毅分别同哈萨克斯坦副总理兼外长、乌克兰外长、巴基斯坦外长通电话

2021年01月23日05:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社北京1月21日电  1月21日，国务委员兼外长王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季通电话。

　　王毅表示，两国元首的战略引领是中哈关系发展的根本保障。过去一年，中哈面对疫情挑战守望相助，互施援手，推动双边关系迎难而上并实现高水平运行。

　　特列乌别尔季表示，哈方将坚定不移发展对华关系，以庆祝哈独立30周年和迎接哈中建交30周年为契机，同中方筹划好两国高层交往，推进各领域互利合作，推动两国关系迈上新台阶。

　　据新华社北京1月21日电  1月21日，国务委员兼外长王毅同乌克兰外长库列巴通电话。

　　库列巴感谢中国对乌克兰提供抗疫援助，高度评价中国取得的抗疫成就，认为中国政府的强有力举措和人民群众的负责任精神为世界抗疫树立了榜样。

　　王毅赞赏乌方一贯坚持一个中国原则。王毅说，中国政府对乌政策保持稳定性，中方尊重乌克兰人民自主选择的发展道路，愿以中乌建立战略伙伴关系10周年为契机，加强政治互信，深化互利合作，推动双边关系健康稳定发展。

　　据新华社北京1月21日电  1月21日，国务委员兼外长王毅应约同巴基斯坦外长库雷希通电话。

　　王毅表示，当前世界百年变局和世纪疫情相互交织，但无论世界局势如何变化，中巴友好合作都将坚定前行。

　　库雷希表示，双方要加强沟通，确保建交70周年庆祝活动成功顺利，早日举行走廊联委会第十次会议，推动巴中关系取得更大进展。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月23日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved