据新华社北京1月21日电 1月21日，国务委员兼外长王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季通电话。

王毅表示，两国元首的战略引领是中哈关系发展的根本保障。过去一年，中哈面对疫情挑战守望相助，互施援手，推动双边关系迎难而上并实现高水平运行。

特列乌别尔季表示，哈方将坚定不移发展对华关系，以庆祝哈独立30周年和迎接哈中建交30周年为契机，同中方筹划好两国高层交往，推进各领域互利合作，推动两国关系迈上新台阶。

据新华社北京1月21日电 1月21日，国务委员兼外长王毅同乌克兰外长库列巴通电话。

库列巴感谢中国对乌克兰提供抗疫援助，高度评价中国取得的抗疫成就，认为中国政府的强有力举措和人民群众的负责任精神为世界抗疫树立了榜样。

王毅赞赏乌方一贯坚持一个中国原则。王毅说，中国政府对乌政策保持稳定性，中方尊重乌克兰人民自主选择的发展道路，愿以中乌建立战略伙伴关系10周年为契机，加强政治互信，深化互利合作，推动双边关系健康稳定发展。

据新华社北京1月21日电 1月21日，国务委员兼外长王毅应约同巴基斯坦外长库雷希通电话。

王毅表示，当前世界百年变局和世纪疫情相互交织，但无论世界局势如何变化，中巴友好合作都将坚定前行。

库雷希表示，双方要加强沟通，确保建交70周年庆祝活动成功顺利，早日举行走廊联委会第十次会议，推动巴中关系取得更大进展。

《 人民日报 》（ 2021年01月23日 03 版）

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