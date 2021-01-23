近日，又有一些国家和地区批准中国新冠疫苗注册上市或紧急使用，更多国家和地区与中国达成了疫苗采购协议。中国新冠疫苗为这些国家和地区抗击疫情提供助力、注入信心。

塞尔维亚卫生部长隆查尔1月19日接种了中国国药集团生产的新冠疫苗，成为中国疫苗在塞的首名接种者。隆查尔在接种疫苗后说，中国疫苗是在塞尔维亚获批使用的三种新冠疫苗之一，是安全有效的。此前，首批由中国国药集团生产的新冠疫苗16日上午运抵塞尔维亚首都贝尔格莱德。塞尔维亚总统武契奇亲自前往机场迎接这批疫苗。他表示，这批疫苗是塞中两国“伟大友谊的证明”。

阿塞拜疆18日正式启动第一阶段新冠疫苗接种工作，阿卫生部长奥格塔伊·希莱里耶夫在首都巴库率先接种了中国科兴公司研发的新冠疫苗。

巴西国家卫生监督局17日召开特别会议，宣布给予中国科兴公司研发的新冠疫苗紧急使用许可。随后，首批疫苗接种工作在圣保罗大学临床医院展开。18日下午5时，疫苗接种工作正式在巴西全国开启。除了从中国进口疫苗外，巴西布坦坦研究所还从中国进口疫苗原材料进行本地灌装，以保障巴西的疫苗供应。

智利公共卫生研究院20日宣布，给予中国科兴公司研发的新冠疫苗紧急使用许可。智利公共卫生研究院代院长加西亚当天在专家委员会投票结束后说，中国科兴疫苗是一款安全和有效的疫苗，能够有效降低重症感染率和入院率，因此决定给予其紧急使用许可。

巴基斯坦药品管理局18日给予中国国药集团新冠灭活疫苗紧急使用授权。

伊拉克卫生部19日宣布，批准在伊拉克紧急使用中国生产的疫苗以应对新冠肺炎疫情。伊卫生部长哈桑·塔米米当日表示，伊拉克卫生部已做好接收新冠疫苗的准备工作，确定了优先接种人群。伊卫生部发言人赛义夫·巴德尔表示，中国疫苗符合伊拉克国家药品筛选局规定的科学标准。

印度尼西亚总统佐科13日在雅加达总统府接种了科兴公司研发的疫苗，并通过电视直播展示了自己接种疫苗的过程。佐科在接种疫苗后举行的新闻发布会上说，接种新冠疫苗有助于切断病毒的传播链，为印尼人民提供健康安全的保障，并有助于加快经济复苏进程。14日起，印尼正式开始大规模分阶段为全民免费接种疫苗。

土耳其药品和医疗设备局13日发布公告，批准紧急使用科兴公司的新冠疫苗。这是土耳其批准紧急使用的首款新冠疫苗。土耳其卫生部长科贾表示，感谢中方在土耳其疫苗接种项目上给予的有力支持和发挥的友好作用。

菲律宾总统杜特尔特13日晚在全国电视讲话中说，菲政府计划采购的中国新冠疫苗质量好。菲律宾总统发言人哈里·洛克14日在总统府新闻发布会上说，中国国药集团和中国科兴公司生产的新冠疫苗采用了灭活疫苗技术，灭活疫苗的技术路线稳妥安全。

（本报北京、罗马、莫斯科、里约热内卢、伊斯兰堡、开罗、安卡拉、曼谷1月22日电 记者颜欢、叶琦、殷新宇、李晓骁、丁雪真、周輖、王传宝、赵益普）

《 人民日报 》（ 2021年01月23日 03 版）

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