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战胜疫情需要共同努力（国际论坛）

翁沃森·塔姆拉
2021年01月23日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　一些国家和地区出现疫情反复，说明人类与新冠病毒斗争的道路漫长且艰辛。在这条路上，我们需要不断汲取经验教训，不放过任何一个合作的机会

　　

　　新冠病毒是人类共同的敌人，团结合作对战胜病毒至关重要。患难见真情。在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，中非始终相互声援、并肩战斗。经历携手抗疫，中非双方更加团结，友好互信更加巩固，通力合作的决心更加坚定。

　　在中国抗疫最艰难的时刻，50多位非洲领导人致电或发表声明，向中方表达慰问和支持。非盟执行理事会发表公报，非盟各成员国外长一致声援中国政府和人民，对中国政府应对疫情挑战的能力充满信心。非洲国家给中国提供了力所能及的支持。赤道几内亚、加纳、吉布提、刚果（布）等国家纷纷为中国捐款捐物。正如非盟委员会主席法基所说，“在此艰难时刻，我们将与中国保持坚定团结”。

　　非洲发生新冠肺炎疫情后，中国率先驰援，向50多个非洲国家和非盟提供了大量医疗援助物资，派出多个医疗专家组，开展诊疗技术交流，有力支持非洲人民抗击疫情。中国医学专家及时与非洲医护人员加强对话、交流和协调，使非洲国家在疫情防控方面获得了大量实用经验。长期驻扎在非洲国家的46支中国援非医疗队开展抗疫培训近400场，为当地数万名医护人员及时提供指导。

　　去年6月，中国国家主席习近平在中非团结抗疫特别峰会上明确表示：“中方承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。”这让非洲人民深受感动！在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，中国援建非洲疾控中心总部项目日前破土动工，展现了中国对非洲的真诚帮助。

　　当今世界，人们尤其应当认识到人类命运共同体理念的价值，全球必须同舟共济，携手应对疫情。一些国家和地区出现疫情反复，说明人类与新冠病毒斗争的道路漫长且艰辛。在这条路上，我们需要不断汲取经验教训，不放过任何一个合作的机会。

　　任何时候都不应将疫情政治化、病毒标签化，因为这会导致对不同族群的恐惧、仇恨情绪，损害国际社会团结抗疫的努力。齐心协力、高效合作才是战胜疫情的有效途径。非洲国家坚决反对与疫情有关的种族主义言行，并始终着眼于促进国际合作和人道主义关怀，增进人民福祉。

　　（作者为埃塞俄比亚圣玛丽大学校长）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月23日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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