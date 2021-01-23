本报驻巴西记者 朱东君

世界银行日前发布报告称，秘鲁2020年国内生产总值将增长7.6%，是拉美和加勒比地区经济表现最好的国家之一。据中国海关总署统计，2020年前11个月，中秘进出口贸易总额达207亿美元，中国进口128亿美元。秘鲁能源与矿业部前部长因乔夫斯特吉表示，中国经济持续向好，秘中经贸合作不断深化，将有助于推动秘鲁经济社会发展。

共推贸易合作，为经济复苏增添活力

“口感非常棒，包装也非常有国家特色，下次试试其他两个口味！”在京东秘鲁国家馆一款印加果仁巧克力的评价区，有顾客这样留言。去年年底，秘鲁国家馆进驻中国电商平台，首批上线的有巧克力、藜麦、皮斯科酒和羊驼绒制品等特色商品。与此同时，秘鲁出口和旅游促进委员会在中国举办数场美食推广活动，直播介绍用藜麦、白对虾、牛油果和蓝莓等制作美味的过程，还举办秘鲁美食周，全力推广特色农产品。

近年来，秘鲁不断丰富农产品生产和出口种类，打造营养价值高、利润空间大的“超级食物”品牌，对中国市场的关注度日益提升。中国是秘鲁最大的出口目的地，承接了秘鲁大量传统产品，如铜、铁、鱼粉和咖啡等，对鱿鱼、牛油果、蓝莓和藜麦等非传统产品的进口也在大幅增长。据秘鲁官方统计，2019年秘鲁对中国的非传统产品出口达到创纪录的6.12亿美元，在蓝莓、葡萄等水果的带动下，农产品销售额增长了15%。

秘鲁农业和灌溉部年初的报告预计，疫情冲击下，秘鲁农业2020年保持正增长，是未陷入衰退的少数经济领域之一。“像蓝莓、葡萄、芒果等水果，秘鲁期待能为中国提供充足的反季供应。”秘中投资发展协会董事长罗兰德表示，中国经济持续复苏改善了拉美国家出口前景，助力秘鲁应对疫情导致的经济下滑。

“中国已经成为秘鲁重要的贸易伙伴，是秘鲁主要出口市场，为秘鲁企业带来无数机遇，可以说自贸协定的签署是两国关系的里程碑。”在去年年底举行的一场研讨会上，秘鲁外贸和旅游部部长克劳迪娅·科尔内霍如此评价道。去年是中秘自贸协定生效的第十个年头，这是中国与拉美国家签署的首个一揽子自贸协定。10年中，秘鲁对华出口累计达899.58亿美元，新增对华出口产品近800种，其中大部分属于非传统领域，如金属机械、化学制品和纺织品等；新注册向中国出口企业超过1500家，其中70%以上是小微企业。

2019年，中秘自贸协定利用率超过97%。目前，中国和秘鲁正在进行自贸协定升级谈判。秘鲁国立圣马科斯大学亚洲研究中心主任卡洛斯·阿基诺表示：“中国的电子商务非常发达，提升两国相关合作对秘鲁中小企业意义重大。秘鲁的农产品企业也将从自贸协定升级中受益。”

共享科技成果，为两国关系注入动力

秘鲁总统萨加斯蒂日前表示，秘鲁已与中国国药集团达成购买该集团研发的新冠灭活疫苗协议，首批100万剂疫苗将于1月底抵达秘鲁。他表示，中国国药集团在秘鲁进行的新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验显示了疫苗的有效性，必要时他会接种中国疫苗。

中国是秘鲁最大的进口来源国，进口产品多集中在手机、汽车、摩托车和工程机械等领域。据秘鲁媒体报道，去年前8个月，秘鲁进口量排名前五的手机中，中国品牌占据三席，其中华为以33%的占比排名第一，小米和中兴排名上升，分列第三、第四位。

在汽车市场上，长安、北汽福田、江淮等中国品牌的认可度不断提升。有分析指出，价格、舒适度和设计是当地顾客选择中国车的首要考量。去年疫情防控期间，江淮在秘鲁直播新车上市，带动销量提升；吉利在当地上线虚拟展厅，方便顾客云看车，并可完成在线交易。

“中国消费品物美价优，使秘鲁消费者受益；进口具有价格和质量优势的机械等工业产品，则有助于秘鲁的纺织等行业实现现代化。”在阿基诺看来，中国的通信设备和服务也极具优势。“期待中国能帮助秘鲁发展5G网络，并将智能应用、智慧城市等相关科技引入秘鲁，从硬件和软件两方面为秘鲁发展注入动力。”

秘鲁安卡什地区整体互联互通与社会发展宽带安装工程由中国中铁十局与长飞秘鲁公司承建，预计今年4月完工。该项目建成后将使偏远社区民众享受到便捷的网络服务，如实现远程教育、远程医疗，受益人口超过50万。事实上，秘鲁目前正在推进的数字化转型中，长飞、华为、中兴等中国企业已开始发挥重要作用。

秘鲁交通通信部副部长比希尼娅·中川表示，通信网络建设，特别是提高农村地区的连通性，将有力促进秘鲁经济发展，欢迎中国设备制造商和电信运营商积极与秘鲁政府开展合作。

共建基础设施，为长期发展积聚实力

从秘鲁首都利马向北约60公里，有一处天然深水良港钱凯湾。眼下，一个大型港口正在建设中，未来将成为南太平洋沿岸重要的交通枢纽和物流中心，极大便利秘鲁的进出口贸易。钱凯港项目由中国远洋海运集团控股，一期工程包括多功能码头、物流区，以及连接两处的隧道，是中国在秘鲁互联互通的第一个大型交通类基础设施项目。“码头将实现自动化，货物装卸全部通过电气设备完成，对环境非常友好。”中远海运钱凯港副总经理卡洛斯·特哈达介绍道。

矿业是中国在秘鲁投资的起点，也是重点投资领域。五矿集团投资的拉斯邦巴斯项目是全球最大的铜矿项目之一，每年能拉动秘鲁经济增长1%—1.5%。电力能源领域同样吸引大量中国资金。2016年，中秘两国签订能源领域开发合作机制备忘录。此后，三峡集团启动一系列投资，建设圣加旺3级水电站，收购查格亚水电站，去年又完成对秘鲁最大电力公司的收购，中资企业首次进入秘鲁大型公用事业领域。

目前，在秘鲁的路网改造、学校及医院改扩建等工程中，活跃着不少中企的身影。中国已成为秘鲁最大投资来源国，进入秘鲁的中国企业有170多家，累计投资超过300亿美元。秘鲁驻华大使路易斯·克萨达表示，2025年秘鲁基础设施资金缺口将达到1100亿美元，这为中国企业提供了巨大机会。

秘鲁太平洋大学中国和亚太研究中心主任罗萨丽奥·圣加德亚认为，秘鲁加入共建“一带一路”，可以积极打造有影响力的跨太平洋项目。“在中国与拉美建立经济走廊的过程中，秘鲁有望凭借其地理位置以及与中国的密切关系，成为经济走廊的锚点，成为连接中国与南美的贸易和数字枢纽。”

（本报里约热内卢1月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月23日 03 版）

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