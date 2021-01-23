新华社北京1月22日电 1月22日，国务委员兼外长王毅同波兰外长拉乌通电话。

王毅表示，中波传统友好，两国人民之间有着深厚感情。发展中波关系完全基于双方共同利益，不针对任何第三方，也不应受到第三方影响。中国和波兰历史文化背景不同，在某些问题上存在不同看法很正常，中方愿继续本着互尊互信精神同波方加强对话沟通，深化相互信任。

王毅说，中波关系发展动力强劲，拥有双边合作、中国－中东欧合作、中欧合作三台“发动机”，应相互促进，形成合力。波兰是中东欧大国和欧盟重要成员，中方重视波兰在中国－中东欧合作和中欧合作中的重要作用，期待波方贡献更多力量。中国－中东欧合作始终透明开放，是中欧合作的组成部分，有助于促进中东欧各国发展和欧洲一体化进程。

拉乌表示，波兰始终高度重视发展波中全面战略伙伴关系，坚定奉行一个中国政策，秉持不干涉内政等国际关系基本准则。波方希同中方筹划好下阶段高层交往，深化务实合作，推动更多波兰产品输华。波方十分重视中国－中东欧国家合作对波中、欧中关系的推动和补充作用，愿继续积极参与这一重要务实合作平台，推动波中、欧中关系取得更大发展。

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