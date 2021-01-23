人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

王毅同波兰外长拉乌通电话

2021年01月23日00:40 | 来源：新华社
小字号

新华社北京1月22日电 1月22日，国务委员兼外长王毅同波兰外长拉乌通电话。

王毅表示，中波传统友好，两国人民之间有着深厚感情。发展中波关系完全基于双方共同利益，不针对任何第三方，也不应受到第三方影响。中国和波兰历史文化背景不同，在某些问题上存在不同看法很正常，中方愿继续本着互尊互信精神同波方加强对话沟通，深化相互信任。

王毅说，中波关系发展动力强劲，拥有双边合作、中国－中东欧合作、中欧合作三台“发动机”，应相互促进，形成合力。波兰是中东欧大国和欧盟重要成员，中方重视波兰在中国－中东欧合作和中欧合作中的重要作用，期待波方贡献更多力量。中国－中东欧合作始终透明开放，是中欧合作的组成部分，有助于促进中东欧各国发展和欧洲一体化进程。

拉乌表示，波兰始终高度重视发展波中全面战略伙伴关系，坚定奉行一个中国政策，秉持不干涉内政等国际关系基本准则。波方希同中方筹划好下阶段高层交往，深化务实合作，推动更多波兰产品输华。波方十分重视中国－中东欧国家合作对波中、欧中关系的推动和补充作用，愿继续积极参与这一重要务实合作平台，推动波中、欧中关系取得更大发展。

(责编：程宏毅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved