新华社北京1月22日电 1月22日，国务委员兼外长王毅应约同丹麦外交大臣科弗德通电话。

王毅说，中丹建交70年来，两国关系保持良好发展势头，为两国人民带来实实在在利益。外交大臣先生曾把中丹关系比作“根基牢固、硕果累累的大树”，这一比喻很形象，也很到位。我认为这棵大树的“根”就是相互尊重，特别是切实尊重彼此核心利益；就是平等相待，通过对话达成合作共赢。双方要认真总结这些重要的经验和启示，将其贯彻落实到下一个中丹关系70年中去。

王毅表示，“世界上没有两片完全相同的树叶”。中丹社会制度不同，这是各自人民做出的选择，符合彼此的具体国情。正确的相处之道就是相互借鉴和学习对方有益的经验和做法。双方应坚持合作伙伴的定位，坚持求同存异的原则，坚持互利共赢的方向，坚持绿色开放的理念。

王毅说，中方欢迎扩大双向贸易和投资，愿继续同包括丹麦在内的国际社会合作，共同确保《巴黎协定》全面有效实施，推动《生物多样性公约》第十五次缔约方大会取得积极成果。丹麦是欧盟重要成员，希望丹方继续推动欧盟奉行积极、建设性的对华政策。

科弗德表示，作为最早同新中国建交的欧洲国家之一，丹方高度重视发展对华关系，愿继续本着相互尊重和平等互利的原则，同中方有效管控分歧，开展对话与合作。丹麦高度赞赏习近平主席宣布中国将力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，相信这将有力推动国际社会合作应对气候变化。丹方愿同中方在气候变化、能源、环保等领域加强合作，积极参与在昆明召开的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。欧中完成投资协定谈判发出积极的政治信号，丹方愿推动欧中在投资、贸易和气变等领域合作。

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