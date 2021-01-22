新华社瓦莱塔1月22日电 第十二届“想象中国”马耳他儿童绘画比赛线上作品展22日开始举办，标志着2021年度“欢乐春节”系列活动在马耳他拉开帷幕。

“想象中国”马耳他儿童绘画比赛线上作品展由马耳他中国文化中心和马耳他教育与就业部联合举办。本届比赛的主题为“壮美中国”，收到了来自当地18所学校的155幅绘画作品。

受新冠疫情影响，本年度“欢乐春节”系列活动主要在线上举行。中国中央歌剧院的《图兰朵》将是本年度“欢乐春节”系列活动的重头戏，由马耳他中国文化中心、瑞士瑞中文化艺术交流协会、中央歌剧院、马耳他地中海会议中心联手合作推出，将于2月7日在线上与马耳他观众见面。

“欢乐春节”系列活动还包括马耳他中国文化中心和马耳他大学孔子学院合作举办的“欢乐春节”线上联欢会和元宵节汉语沙龙活动、“中国文化进校园”线上启动仪式、第二届“欢乐春节”中国电影节等。

马耳他中国文化中心主任杨晓龙对新华社记者说，在确保疫情防控安全的前提下，“欢乐春节”活动突出欢乐、和谐、共享、祈福理念，努力营造欢乐祥和、关爱友善的节日氛围，为马耳他友人带来中国的友谊、希望和力量。

(责编：高歌、杨牧)