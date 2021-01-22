人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“欢乐春节”系列活动在马耳他拉开帷幕

2021年01月22日21:31 | 来源：新华社
小字号

新华社瓦莱塔1月22日电 第十二届“想象中国”马耳他儿童绘画比赛线上作品展22日开始举办，标志着2021年度“欢乐春节”系列活动在马耳他拉开帷幕。

“想象中国”马耳他儿童绘画比赛线上作品展由马耳他中国文化中心和马耳他教育与就业部联合举办。本届比赛的主题为“壮美中国”，收到了来自当地18所学校的155幅绘画作品。

受新冠疫情影响，本年度“欢乐春节”系列活动主要在线上举行。中国中央歌剧院的《图兰朵》将是本年度“欢乐春节”系列活动的重头戏，由马耳他中国文化中心、瑞士瑞中文化艺术交流协会、中央歌剧院、马耳他地中海会议中心联手合作推出，将于2月7日在线上与马耳他观众见面。

“欢乐春节”系列活动还包括马耳他中国文化中心和马耳他大学孔子学院合作举办的“欢乐春节”线上联欢会和元宵节汉语沙龙活动、“中国文化进校园”线上启动仪式、第二届“欢乐春节”中国电影节等。

马耳他中国文化中心主任杨晓龙对新华社记者说，在确保疫情防控安全的前提下，“欢乐春节”活动突出欢乐、和谐、共享、祈福理念，努力营造欢乐祥和、关爱友善的节日氛围，为马耳他友人带来中国的友谊、希望和力量。

(责编：高歌、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved