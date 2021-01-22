人民网北京1月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持22日例行记者会。记者会实录如下：

《环球时报》记者：据报道，消息人士21日称，拜登正向俄罗斯提议将《进一步削减和限制进攻性战略武器措施的条约》（新START条约）有效期延长五年。中方对此有何评论？

华春莹：美俄新START条约延期有助于维护全球战略稳定和国际和平与安全。希望美方继续与俄方相向而行，确保条约顺利延期，并在此基础上进一步大幅削减核武库，切实履行核裁军特殊、优先责任，为最终实现全面彻底核裁军创造条件。

中新社记者：据报道，当地时间21日，伊拉克首都巴格达航空广场附近一个市场发生自杀式爆炸袭击，目前造成30多人死亡，上百人受伤。中方对此有何评论？

华春莹：中方对爆炸袭击予以强烈谴责，对遇难者表示哀悼，向遇难者家属和伤者表示慰问。中方坚决反对一切形式的恐怖主义，我们支持伊拉克政府为维护国家安全稳定所作努力。

凤凰卫视记者：欧洲议会审议通过了涉及香港问题的决议案，要求释放逮捕的“民主派人士”，要求撤销对非法偷越边境案的12人指控，请问中方有何回应？

华春莹：我想再次强调，香港事务纯属中国内政，根本不是什么民主、人权问题，任何外国政府、组织和个人都无权干预。欧洲议会部分议员混淆是非，颠倒黑白，推动通过所谓决议，这是对中国香港事务和中国内政的粗暴干涉，中方坚决反对。

我们已经多次说过，中国是法治国家，香港是法治社会，有法必依，违法必究，司法机关依法办案。香港国安法实施以来，香港社会重回安定，法治正义得到伸张，香港居民和外国在港公民的各项合法权利和自由在更加安全的环境中得到更好保障，这是不容否认的客观事实。

我们敦促欧洲议会正视香港已回归中国的现实，恪守国际法和国际关系基本准则，摒弃双重标准，停止充当别国“人权教师爷”，切实尊重中国主权，尊重香港法治，立即停止以任何形式干预香港事务、干涉中国内政。

《北京日报》记者：据报道，近日，巴勒斯坦总统阿巴斯宣布将于2021年5月22日举行巴勒斯坦立法委员会选举，7月31日举行总统选举，其后举行巴勒斯坦解放组织最高权力机构巴勒斯坦全国委员会选举。中方对此有何评论？

华春莹：中国是巴勒斯坦的好朋友、好伙伴，我们真诚希望巴勒斯坦顺利举行有关选举，增进内部团结，更有力维护和促进巴勒斯坦人民的利益。

深圳卫视记者：据报道，日前，美国民调机构YouGov与美国CBS新闻网联合发布一项民调显示，超过半数的受访者认为对美国的生活方式构成最大威胁的，并不是“境外敌对势力”，而是“其他美国人”。民调显示，认为“外国和来自海外的军事威胁”会对美国生活方式构成威胁的人，在受访者中不到10%。中方对此有何评论？

华春莹：群众的眼睛是雪亮的。最大的敌人往往是自己或来自内部。越来越多的人已经认识到这一点。我想这也正是拜登总统在就职演说中强调要团结、要修复、要治愈的原因。

彭博社记者：据《金融时报》报道，有200多名香港政界人士将在内地接种新冠肺炎疫苗，以参加今年的全国“两会”。你能否予以证实？是不是所有参会人员都需接种疫苗？

华春莹：你提到的具体情况我不掌握。中国已经启动了重点人群的疫苗接种。今年全国“两会”有关时间已经公布，我们将确保两会顺利、安全、成功举行。

巴通社记者：也是一个关于疫苗的问题。据报道，中国政府承诺在本月底前向巴基斯坦提供50万剂新冠肺炎疫苗。你是否可以提供相关细节？

华春莹：巴基斯坦是中国的全天候战略合作伙伴，双方一直有相互支持和相互帮助的优良传统，一方有难时，另一方总是毫不犹豫地伸出援手。疫情发生以来，中巴两国始终同舟共济、共克时艰。为支持巴基斯坦兄弟姐妹抗击疫情，中国政府决定向巴方提供一批疫苗援助，并且积极协调中方企业加快向巴方出口疫苗。昨天，王毅国务委员在同巴基斯坦外长库雷希通电话时，已经向巴方通报了中国政府这一决定。

今年是中国和巴基斯坦建交70周年。正如昨天王毅国务委员同库雷希外长通电话时所说，中巴友好历经考验，坚如磐石，已成为双方最宝贵的战略资产。无论世界局势如何变化，中巴友好合作都将坚定前行。中方愿意以中巴建交70周年为契机，同巴方开展更高水平、更广范围、更深层次战略合作，携手构建更加紧密的中巴命运共同体。

湖北广播电视台记者：据报道，针对中方宣布对蓬佩奥等人实施制裁，美国会众院外委会共和党首席成员麦考尔称，有关制裁是无耻和毫无根据的。中方对此有何回应？

华春莹：我昨天已经说过，中方决定对美方有关人员实施制裁，是对这些人在涉华问题上严重侵犯中国主权安全发展利益的错误行径作出的回应，是完全正当和必要的，充分展示了中国政府捍卫国家利益的坚定决心。

根据美国相关机构统计，特朗普政府执政期间，一共实施了3900多项不同的制裁措施，频率相当于每天3次。这些行径严重违反国际法和国际关系基本准则，严重损害相关国家主权安全发展利益，不得人心，受到了国际社会的一致反对和谴责。

我们早就说过，单边制裁损人害己，就像“飞去来器”或者“回旋镖”，迟早都会飞回去的。

麦考尔的言论充分暴露了美方一些政客只许美方蛮横打压、不许别人正当防卫的霸凌霸道霸权逻辑。

巴西《环球报》记者：巴西总统博索纳罗请求与中国领导人通话，希中方向巴方放开提供用于生产新冠肺炎疫苗的原料。中方领导人是否会与博索纳罗总统通话并为这一紧急事项提供帮助？

华春莹：你提到的具体情况，我没有可以向你提供的信息。

我们之前也介绍过，中巴在抗疫领域合作紧密。近期，两国企业和机构在巴西联合开展的新冠疫苗Ⅲ期临床试验进展顺利，希望相关合作能够为巴西人民抗疫发挥积极作用。

中国有14亿人，我们已经启动了重点人群的接种工作。但即便在中国国内本身需求巨大的情况下，我们也在竭尽所能通过各种方式同有关国家开展疫苗合作，助力世界人民抗击疫情。由于目前出口疫苗数量有限，其中包括一些疫苗产品，也包括用于在有关国家当地生产使用的原液和半成品，中方企业正全力以赴增加产能。具体情况需要向有关企业询问。

日本广播协会记者：联合国“禁止核武器条约”今天生效，中国是拥核国家，你对此有何评论？

华春莹：中国理解无核武器国家在推进核裁军进程方面的愿望和诉求。从拥有核武器的第一天起，中国就积极倡导全面禁止和彻底销毁核武器，始终恪守在任何时候、任何情况下都不首先使用核武器，郑重承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器，并一直将核力量维持在国家安全所需的最低水平。这是中国政府一以贯之的基本政策。就全面彻底销毁核武器的最终目标而言，中方立场与“条约”并不相悖。中方以实际行动，为维护全球战略稳定、不断推进国际军控与裁军进程做出自己的贡献。

中方同时认为，核裁军进程不能脱离国际安全现实，必须遵循“维护全球战略稳定”和“各国安全不受减损”原则，循序渐进加以推进。相关进程必须坚持协商一致原则，在现有国际裁军和防扩散机制下处理。你刚才提到的“禁止核武器条约”违背上述原则，有损以《不扩散核武器条约》为基石的国际核裁军与核不扩散体系。中方不认可、也无意签署或批准该条约。中方强调，“条约”不反映、也不构成习惯国际法，对非缔约国不具有法律约束力。

中方将继续在联大一委、裁谈会、《不扩散核武器条约》审议进程及五核国合作等框架下，参加核裁军及相关问题的讨论，以理性、务实、有效的方式推动核裁军进程，为维护全球战略平衡与稳定、建立无核武器世界作出不懈努力。我们愿继续同无核武器国家就此保持建设性沟通。

会后有记者问及：日前，俄罗斯反对派领导人纳瓦尔内返回莫斯科后被捕，引起美国等一些西方国家的谴责。中方对此有何评论？

华春莹：这是俄罗斯的内政。中方一贯反对外部势力对主权国家内政进行干涉。我们支持俄罗斯保持安全和稳定，这符合俄人民的利益。

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