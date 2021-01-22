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联合国驻华协调员：全球齐心 共同抗疫

【印度】常启德
2021年01月22日19:09 | 来源：人民网-国际频道
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前联合国驻肯尼亚协调员常启德与内阁秘书尤金·瓦马尔瓦（Eugene Wamalwa）、联合国特派团团长以及位于肯尼亚的其他发展伙伴在边远地区走访。图片来源：联合国开发计划署

新冠疫情犹如一场突如其来的暴风雨，惊天动地、席卷全球。在经历了这场暴风雨后，纵使曾经一无所知，现在的我们肯定对“屋顶上的漏洞”在哪里、哪里甚至连“屋顶”都没有心知肚明。我们也更加清楚地看到，是谁在这场暴风雨中遭受重创、奄奄一息，又是谁可以安然无恙。

归根到底，每一个人都不可能独善其身。这足以让我们认识到一个基本事实：只有所有国家携手努力，人类才能生存和繁荣。我们必须完善全球卫生治理，拥抱多边主义。

如此，人民、政府和商界皆会有所裨益。

在这项使命上，联合国是最有能力发挥引领作用的机构。我坚信全球合作是可以实现的。

过去近五年里，我有幸担任联合国驻肯尼亚协调员。现在，我被任命为联合国驻华协调员，并于本月开始履职。

我将把在肯尼亚学到的重要经验带到中国。在成为联合国驻地协调员之前，我曾担任联合国人口基金驻肯尼亚代表。早在2014年，肯尼亚还是全球对孕妇而言最危险的十个地方之一。孕产妇死亡率令人震惊，每10万活产中有高达500例死亡，该数字几乎是联合国千年发展目标中每10万活产最多170例死亡目标的三倍。

2014年，在肯尼亚政府的领导下，我协助筹集了1500万美元，以期扭转这一趋势。与联合国系统的同事们一道，我们调动了来自中国、肯尼亚、美国、荷兰和英国的六家私营企业，主要在肯尼亚孕产妇死亡率最高的六个县开展工作。在短短两年半的时间里，这些县的孕产妇死亡率下降了三分之一，成效十分显著。

最近，在我担任联合国驻肯尼亚协调员期间，我有幸与肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）会见，探讨女性割礼（FGM）问题。他表达了关于永久结束肯尼亚女性割礼习俗的强烈愿望，并希望联合国就此与肯尼亚开展合作。在他强有力的领导下，肯尼亚在此方面正取得令人瞩目的进展。

此前，我曾在伊拉克、索马里、南苏丹、苏丹（达尔富尔）、印度尼西亚等地任职，并参与了联合国在波黑和伊拉克库尔德斯坦的维和行动工作。这些工作经历，加上我在肯尼亚的经验，均一次次地彰显出政治意愿的重要性。

只要有坚定的政治领导力、良好的公共政策和牢固的伙伴关系，我们就能缔造奇迹，将不可能变为可能。有了这三大要素，我们将有希望把孕产妇的死亡人数降至最低，结束女性割礼，让世界各地的女孩和男孩们都能志存高远并且最终梦想成真。我们要共同创建一个更加强大的联合国，应对诸如此次疫情大流行等跨越国界的各种挑战。

最令我欣喜的事情，莫过于将我以往的经验带到新的工作岗位——联合国驻华协调员。中国有决心与承诺以及资源来支持全球合作与发展。过去40多年来，中国帮助了8亿多人口摆脱贫困，在减贫方面有诸多重要经验可与其他发展中国家分享。

中国还致力于维护多边主义。中国是联合国第二大会费国、联合国维和行动第二大出资国，也是联合国维和行动最大出兵国之一。此外，中国还是南南合作的领导者，为发展中国家的和平与发展工作提供助力。

中国拥有资源支持多边主义。作为一个有着近14亿人口的大国，中国经济实力强大，其购买力在全球首屈一指。在过去11年里，中国取得了长足发展，已然成为全球财富增长的主要引擎。在“一带一路”倡议下，中国正在兴建各种基础设施，造福于沿线众多亚洲、非洲和欧洲国家的人民。

联合国为推动国际社会的发展做出了巨大努力，我们也希望看到各国尽其所能，为推动国际社会和联合国的发展贡献力量。

这一点本质上符合各国的自身利益。疾病、暴力冲突、难民问题和气候变化等诸多全球性挑战都不分国界。只有各国采取行动，阻止这些危机跨越国界，才能确保自身的安全。我们面临的挑战超越国界，但从另一方面来说，应对挑战带来的益处也将会超越国界，惠及世界各国。

多边主义也涉及基本的人道行为。我们应常怀悲悯之心，帮助受苦受难之人。我们希望所有人无论身在何方都能得到公平对待，也希望全世界的孩子们都能自由自在、平安快乐。如果人类大家庭中的兄弟姐妹们都能取得成功，我们自身也会变得更加强大、更加开明。

现在，我们距离实现可持续发展目标只有不到十年的时间。我们为实现可持续发展目标所作的努力虽然已初见成效，但还远未取得最终的胜利。全球疫情之下，所有人都受到影响，尽管程度有所不同，但无人能幸免。

然而，我们绝不能轻言放弃，也不能就此放慢脚步。我们必须专注于我们共同的愿景，相互鼓舞，携手并进，共创更加美好的未来。

（本文作者联合国驻华协调员 ）

(责编：高歌、常红)

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