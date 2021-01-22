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日本累计新冠确诊病例数超35万 计划2月开始接种疫苗

2021年01月22日13:22 | 来源：新华社
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新华社东京1月22日电（记者华义）据日本广播协会电视台22日统计，日本累计新冠确诊病例数已超过35万。日本有关官员表示，计划从2月下旬开始接种新冠疫苗。

据日本广播协会电视台22日统计，21日日本新增新冠确诊病例5653例，累计确诊病例达351977例；新增死亡病例94例，累计死亡4873例。

东京都等4个都县8日进入紧急状态，大阪府、爱知县等7个府县从14日起也进入紧急状态。但此次紧急状态没有强制性，不“封城”也不要求学校停课，主要措施包括要求民众尽量避免外出，餐厅等缩短营业时间等。这些地区进入紧急状态后日本疫情并没有出现明显减缓势头。东京都21日新增确诊病例1471例，连续9天单日新增超过千例，累计确诊90659例，而1月以来的新增确诊病例就达30482例。

日本首相菅义伟21日在国会说，新冠感染人数维持在高位，有必要严肃应对，特别是要加强对年轻人做工作。

何时能开始接种新冠疫苗是近期日本社会特别关注的一个问题。菅义伟21日在国会说，日本已和美国辉瑞公司等3家欧美公司签署协议或达成意向。据共同社21日报道，辉瑞公司首批1万剂疫苗可能将于2月中旬送抵日本。日本负责统筹疫苗接种工作的行政改革担当大臣河野太郎22日表示，计划从2月下旬开始，首先给部分医护人员接种。

(责编：艾雯、常红)

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