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欧洲央行继续实施一揽子宽松货币政策

2021年01月22日09:40 | 来源：新华社
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新华社法兰克福1月21日电（记者沈忠浩 左为）欧洲中央银行21日召开货币政策会议，决定继续实施资产购买计划、定向长期再融资操作等一揽子宽松货币政策，以应对新冠疫情对欧元区经济造成的持续负面影响。

根据欧洲央行公布的货币政策决议，总规模1.85万亿欧元的紧急资产购买计划将至少持续到2022年3月，直至欧洲央行评估认定新冠危机结束。同时，每月200亿欧元的常规购债计划将持续足够长时间，预计在未来首次加息前结束。

欧洲央行强调，在欧元区有利融资条件得到保证的前提下，紧急资产购买计划不需全额动用。若融资条件恶化，欧洲央行将在必要时再次调整紧急购债规模。

欧洲央行行长拉加德表示，欧元区开始新冠疫苗接种是应对当前健康危机的一个重要里程碑，但疫情仍对公共卫生和欧元区乃至世界经济构成严重威胁。

拉加德说，欧元区新冠病例数再度激增和许多国家采取或延长限制措施，导致经济活动中断，特别是服务业活动受到严重抑制。

她还说，由于需求疲软、劳动力市场不振，欧元区通胀水平低迷且预计持续较长时间。

欧洲央行将欧元区中期通胀目标设定为低于但接近2%。2020年12月，欧元区通胀率为负0.3%，连续5个月处于负值。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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