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世贸组织裁决美对韩“双反”调查措施违规

2021年01月22日09:39 | 来源：新华社
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新华社日内瓦1月21日电（记者凌馨）世界贸易组织21日发布专家组报告，裁定美国商务部此前对韩国部分出口产品展开的反倾销和反补贴（“双反”）调查中，相关做法违反世贸组织规则。

报告显示，美国商务部针对韩方的四项反倾销调查和两项反补贴调查中，未将韩方及时提交的证据纳入考虑，仅以“可得事实”作为调查依据，分别违反世贸组织《反倾销协议》和《补贴与反补贴措施协定》。同时，专家组驳回韩方关于美方在调查中曾采纳“不利可得事实”作为证据的指责。

世贸组织《补贴与反补贴措施协定》规定，在反补贴调查过程中，若被调查方不能提供证据，进口国调查机关可利用已获得的证据作裁定，此类证据被称作“可得事实”。而所谓“不利可得事实”，是指美方规定，调查机关在决定利用“可得事实”时，若同时发现被调查方存在不合作，则可认定缺失信息对被调查方不利，进而做出相关裁定。

2018年2月，韩国在世贸组织就美对韩出口产品进行的多项“双反”调查中的部分措施提起诉讼。美方实施的“双反”调查涉及韩国出口的部分耐腐蚀钢材产品、冷轧钢板、热轧钢板以及大型变压器等。

根据世贸组织争端解决程序，如当事方对专家组报告的裁决结果有异议，可在报告发布60天内，针对裁决结果向上诉机构提请复审。但目前，上诉机构因美国单边阻挠已陷入停摆。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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