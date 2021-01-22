1月21日，一辆消防车停靠在乌克兰东部哈尔科夫市发生火灾的养老院附近（手机照片）。新华社发（亚基缅科·马克西姆·维塔利耶维奇 摄）

新华社基辅1月21日电（记者李东旭）乌克兰东部哈尔科夫市一家养老院21日下午发生火灾，造成至少15人死亡、5人受伤。

据乌克兰国家紧急情况局消息，哈尔科夫市一栋两层楼的私人养老院21日下午3时左右发生火灾，50余名救援人员和13辆救援车投入扑救，下午4时左右火势得到控制。救援人员在现场发现15具遇难者遗体，救出9人，其中5名受伤人员被送往医院接受治疗。

乌克兰总统泽连斯基当天要求内阁尽快查明火灾原因。乌总理什梅加尔在社交媒体上向遇难者表示哀悼，并表示将成立调查委员会，对火灾原因展开调查。

这是1月21日拍摄的乌克兰东部哈尔科夫市发生火灾的养老院（手机照片）。新华社发（亚基缅科·马克西姆·维塔利耶维奇 摄）

这是1月21日拍摄的乌克兰东部哈尔科夫市发生火灾的养老院（手机照片）。新华社发（亚基缅科·马克西姆·维塔利耶维奇 摄）

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