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美国新冠确诊病例超2458万 拜登签署多项行政令加大防疫力度

2021年01月22日09:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿1月21日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月21日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊24588373例，死亡409148例。过去24小时，美国新增确诊185303例，新增死亡3748例。

美国总统拜登21日签署10项行政令，加大美国防疫力度。美联社报道说，拜登誓言要采取比前任总统更加积极的措施来遏制疫情。拜登21日将新政府的防疫工作形容为“战时任务”。

当天，拜登签署口罩令，要求美国人在火车、公共汽车和飞机等公共交通工具上佩戴口罩，并要求赴美旅客在登机前提供新冠检测的阴性证明。

同时，拜登表示将充分利用《国防生产法》，要求各厂商加速生产防疫、病毒检测、疫苗等物资。拜登还表示将加快疫苗发放，设立更多的疫苗接种点。

拜登21日表示，美国新冠疫情死亡人数在2月可能将达50万，“确诊人数还会持续增长”。他说：“我们不是在一夜之间面临困境，将需要几个月时间来扭转形势。”此外，拜登还强调说，“救助正在路上。”

(责编：张信凤、常红)

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