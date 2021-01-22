本报北京1月21日电 （记者姜洁）欧美同学会（中国留学人员联谊会）第一次全国会员代表大会21日在京召开。中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权出席开幕式并讲话。

尤权强调，第七届理事会以来，欧美同学会深入学习贯彻习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的重要讲话精神，坚持围绕中心，锐意改革创新，充分发挥留学报国人才库、建言献策智囊团、民间外交生力军的独特作用。

尤权强调，以习近平同志为核心的党中央高度重视留学人员和欧美同学会工作。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，欧美同学会作为拥有百年历史的光荣团体，要积极引导留学人员凝聚爱国报国共识，围绕“十四五”规划制定实施团结奋斗，努力建设成为留学人员的团结之家、奋斗之家、温暖之家，不断开创留学报国事业新局面。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺代表第七届理事会作工作报告。全国人大常委会副委员长丁仲礼出席开幕式。开幕式以电视电话会议形式召开。

《 人民日报 》（ 2021年01月22日 04 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)