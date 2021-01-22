新华社华盛顿1月21日电（记者刘品然）美国白宫21日表示，美方寻求将即将到期的美俄《新削减战略武器条约》延长5年。

白宫新闻秘书珍·普萨基当天下午在记者会上说，美国总统拜登一直认为《新削减战略武器条约》符合美国家安全利益。在目前美俄处于对抗关系时，延长该条约的意义更为凸显。

普萨基还表示，《新削减战略武器条约》是目前“唯一限制俄罗斯核力量的条约”，并且是两国战略稳定的支柱。

美国防部发言人约翰·柯比当天晚些时候在一份声明中说，俄罗斯此前遵守该条约符合美国家安全利益，该条约延长至2026年将为两国探索新的军控协议提供时间和空间。

此前一天，俄罗斯外交部就《新削减战略武器条约》问题发表声明说，俄方认为将《新削减战略武器条约》延长5年是最优选项，俄美两国将有足够时间共同寻找解决国际安全和战略稳定领域新问题的答案。俄方希望美国新政府在与俄方对话中能采取更具建设性的立场。

美俄两国2010年签署《新削减战略武器条约》，该条约旨在限制两国部署的战略核弹头和运载工具数量。美俄《中导条约》2019年失效后，《新削减战略武器条约》成为两国间唯一的军控条约，该条约将于2021年2月5日到期，但条约有效期可在两国协商后至多延长5年。2020年，美俄就该条约的延长问题展开数轮谈判，双方于当年10月提议将该条约延长一年，但最终未能敲定细节。

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