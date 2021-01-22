新华社北京1月21日电 1月21日，中共中央总书记、国家主席习近平应约同老挝人民革命党中央总书记通伦通电话。

习近平代表中国党、政府、人民对通伦当选老挝党中央总书记表示祝贺。习近平表示，老挝党十一大胜利召开，提出一系列治党治国新思路新举措，对推动老挝社会主义事业不断向前发展具有重大意义。相信在以通伦同志为首的新一届老挝党中央领导下，老挝全党全国人民将团结一心，努力实现十一大确定的目标任务。

习近平指出，中老是山水相连的友好邻邦，坚持共产党领导，坚持社会主义方向，是中老关系的本质特征。当前，中老关系处于历史最好时期，面对世界百年未有之大变局和全球疫情叠加影响，中方愿同老方一道，进一步密切高层交往，增进战略沟通，深化治党治国经验交流。双方要稳步推进中老经济走廊和中老铁路等大项目建设，推动中老共建“一带一路”取得更多成果。同时，双方要深化文化、青年、旅游等领域交流合作，不断丰富中老命运共同体人文内涵。中方将继续支持老方抗击疫情的努力，愿积极考虑向老方援助一批新冠肺炎疫苗。中方愿同老方加强国际和地区事务中的协调和配合，促进共同发展繁荣。习近平并祝愿通伦在新的重要岗位上取得新的更大成就。

通伦表示，十分感谢习近平总书记同志在老挝党十一大胜利闭幕后不久即与我通电话，这充分体现了总书记同志对老中关系的高度重视和老中两党、两国、两国人民的深厚情谊和传统友好。此次老挝党十一大取得一系列重要成果，老挝党将坚持有原则的全面革新路线，带领人民取得一系列新胜利，为推进老挝社会主义建设奠定坚实基础。老方衷心感谢中方在老挝发展的各个时期包括在应对新冠肺炎疫情上向老方提供的宝贵支持和帮助，将继续推进老中命运共同体行动计划的落实工作，同中方加强共建“一带一路”等领域的合作，促进各层面友好交流。老方坚信在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国人民一定会取得全面建设社会主义现代化国家新成就，如期实现既定奋斗目标。

通话期间，习近平同通伦共同宣布正式启动中老友好年，举办系列庆祝活动，推动中老友好深入人心。

《 人民日报 》（ 2021年01月22日 01 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)