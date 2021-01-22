新华社北京1月21日电（记者许可、成欣）外交部发言人华春莹21日表示，中方欢迎美方重返气候变化《巴黎协定》和世界卫生组织。

美国总统拜登当地时间20日宣誓就职后，当晚宣布美国重返《巴黎协定》、停止退出世卫组织等多项行政措施。

华春莹在例行记者会上就此答问时作出上述表示。

华春莹说，中方对美方重新加入《巴黎协定》表示欢迎，期待美方为应对气候变化作出积极贡献。《巴黎协定》是多边主义的成果，凝聚了各国共识，加强了《联合国气候变化框架公约》的实施，是2020年后国际合作应对气候变化的重要法律遵循。中方愿同美方以及国际社会一道合作应对共同挑战，共同推动《巴黎协定》全面有效实施，携手共建合作共赢、公平合理的气候治理体系，助力全球低碳转型和疫后绿色复苏。

华春莹表示，世卫组织是国际卫生领域的专业机构，在国际抗疫合作中发挥着重要领导和协调作用。中方一直主张各国都要积极支持世卫组织工作，共同维护国际公共卫生安全。特别是在当前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐的严峻形势下，中方欢迎美方重返世卫组织，愿同美国以及其他国家一起加强合作。

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